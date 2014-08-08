Злоумышленник пытался ограбить инкассатора в Астане

В Астане злоумышленник пытался отобрать сумку с деньгами у инкассатора платежных терминалов, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел столицы.

Попытка ограбления произошла в тот момент, когда инкассатор изымал деньги из терминалов.

"Поступило сообщение около 10 утра о том, что на пересечении проспекта Республики и улицы Абая неизвестный попытался забрать сумку, в которой было свыше 4 миллионов тенге, у инкассатора терминалов по платежам. Установлена личность предполагаемого грабителя, принимаются меры по его задержанию", – сообщила пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Колышбекова.

Как сообщает пресс-служба, инкассатор оказал сопротивление нападавшему и произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух, чтобы отпугнуть грабителя.