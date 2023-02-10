Но в этот раз ситуация мне совсем не понравилась: не успел проснуться – чих за чихом, нос хоть запромывайся – течет рекой. То, что это именно аллергия, сомневаться не приходилось: сданные анализы четко указывали на отсутствие вирусов и бактерий, но присутствие какого-то раздражителя. Тем более что в школе все прекращалось, но возобновлялось дома. И я окончательно убедилась, что проблема в домашних животных. Вернее, в одном из них – морской свинке.

Грызун – моя большая ошибка, как бы невежливо это ни звучало в отношении свинки. Пару лет назад сын решил, что лучшее домашнее животное – капибара! Заводить грызуна весом в полцентнера в планах не было, сын внял резонным увещеваниям и принялся обрабатывать на предмет родственницы этой самой капибары. Я, взвесив все за и против, начала в свою очередь обрабатывать мужа.

В общем, постановили: свинке быть. И вскоре у нас оказалась Пикси, миленькая на мордашку и очень шустрая. Аллергия же проявила себя еще шустрее. У сына появился сильный насморк по утрам в любое время года, а когда он брал свинку на руки, кожу покрывала сыпь, глаза слезились и чесались. Пришлось взять уборку и уход полностью на себя, и тут оказалось, что на свинку реагирую и я. Попробовали отдать «в добрые руки», но таковых не оказалось, а просто отдать, лишь бы избавиться – так мы поступить не могли.

Сейчас же, видя, как мучается от приступов аллергии родное дитя, нежелание показаться жестокой по отношению к свинке малость отступило, и я отважилась подать объявление о ее пристройстве в группу о животных. «Отважилась», потому что знала: начнут осуждать, что, мол, наигрались и избавляетесь, взяли ответственность – терпите аллергию. Написала тем не менее адекватный, как мне показалось, текст, добавила фото, обязалась снабдить Пикси приданым – новой большой клеткой и пропитанием.

Честно – я не ждала откликов вообще. Все же грызуны – «народ» специфичный, кто-то их попросту не переносит. Но буквально в первый час после публикации объявления мне написали сразу несколько человек. И если двое сразу вызвали симпатию и убедили в своем добром намерении, то третий кандидат – девушка – решила взять меня измором. Она буквально вцепилась в меня, с десяток раз написала: «Вы отдадите, ОТДАДИТЕ мне?! Ну пожалуйста, я знаю, как за ними ухаживать, у меня их много было». Именно вот это «было» и насторожило.

– А куда делись? – спрашиваю.

– У родни живут. А одна у меня осталась, вот ей подружку хочу, – убеждала незнакомка.

Обещала приехать куда надо и когда удобно, настойчиво интересовалась клеткой и старой, и новой. Согласилась присылать отчеты о Пикси. И я согласилась привезти сама вечером, хотелось увидеть, какие условия предлагаются «поросенку». И вот уже договорились вроде, а я чувствовала непонятную тревогу: почему так торопит, настаивает? Неужели так любит морских свинок?

И хорошо, что я зашла еще раз в комментарии под постом о Пикси. Одна из пользовательниц написала: «Будьте осторожны и не нарвитесь на тех, кто забирает для продажи!» И тут меня как в лоб стукнуло: ну конечно! Потому и вцепилась, и про клетки спрашивает.

Написала тут же: «Простите, но не лежит у меня душа нашу Пику Вам отдавать». А в ответ услышала: «Ах, вот так, ну и пожалуйста, ну и отдавайте ее тем, кто будет ее мучить и издеваться над ней!» Вот это поворот...

Пику нашу мы в итоге отдали в очень хорошую семью, отвезли вмес­те с сыном, убедились, что люди действительно будут заботиться. И до сих пор я благодарна тому человеку, который так вовремя предупредил меня о нечистых на руку торгашах живым товаром.