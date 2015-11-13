​Значимое для ЖКХ событие

Участниками брифинга стали независимые казахстанские и зарубежные эксперты, а также представители АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».

Как было заявлено, 17–18 ноября в рамках форума в выставочном центре «Корме» состоится выставка, на которой будут представлены инновационные технологии, материалы и оборудование от отечественных и зарубежных товаропроизводителей для сферы ЖКХ. Выставка является значимым ежегодным событием отрасли ЖКХ, ее посещают более 2 500 человек. На выставке сформированы различные павильоны в секциях «Энергосбережение, энергоэффективность, ресурсосбережение», «Эко-инновации – «зеленые» технологии, нанотехнологии», «Альтернативные источники энергии, альтернативные энергосберегающие системы», «Энергоаудит, энергоменеджмент и энергоэффективное, экологическое проектирование», «Модернизация многоквартирных жилых домов (МЖД) и социально-административных зданий», а также многое другое.

Как подчеркнул на брифинге глава АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Сергей Чайжунусов, государство уделяет особое внимание сфере жилищно-коммунального хозяйства и выделяет значительные средства на реализацию программ, направленных на модернизацию отрасли. В их числе – Программа развития регионов до 2020 года, госпрограмма «Нұрлы жол», которые направлены на модернизацию коммунальной и жилищной инфраструктуры. Только в 2016 году в рамках программы «Нұрлы жол» на модернизацию ЖКХ будет направлено 90 млрд тенге, и далее по 100 млрд тенге ежегодно. Государство уделяет огромное внимание модернизации жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры. Реализация намеченных планов, отметил С. Чайжунусов, позволит до 2020 года снизить износ сетей с 60 до 53%.