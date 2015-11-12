​«Знаете, каким он братом был!»

Одна семья



Судьбы братьев, несмотря на большую разницу в возрасте – 14 лет, тесно связаны между собой. «Мы – одна музыкальная семья», – говорит Мурат Бекмухамедович, то и дело сбиваясь на рассказ об Ермеке Бекмухамедовиче. Итак, послушаем его монолог о братьях Серкебаевых.

– Наши родители относились к прослойке первой послерево­люцион­ной интеллигенции Казахстана, – рассказывает младший брат великого маэстро. – Отец – писатель, переводчик, преподаватель казахского языка. Мать – учительница русского языка в начальной школе. В семье нас было трое. Нет, прошу прощения, четверо. Наша старшая сестра Галия родилась в первом браке отца. Музыке она не училась, но была очень талантливой: пела, сочиняла стихи. Галия умерла в прошлом году в возрасте 90 лет.

Ермек, Рауза и я родились от Зулейхи Сабировны Серкебаевой. Сестра, с отличием окончив горный техникум в Щучинске, потом Московский институт цветных и редких металлов, долгое время работала в Джезказгане. Родители не были лишены музыкальности. Мама играла на мандолине, была участницей художественной самодеятельности. У отца тоже был хороший слух. Он часто брал в руки домбру и наигрывал на ней в такт своим мыслям знакомые мелодии и кюи.

Когда со всей республики начали собирать музыкально одаренных детей, отец, передовой по своим взглядам, или, как сейчас сказали бы, «продвинутый» человек, посчитал нужным отдать старшего брата, а позже и меня в музыкальную школу по классу скрипки. Я пришел туда уже девятилетним. Считается, что это поздно, но я пережил войну, голод и холод. Рос очень слабеньким, опасались даже, что не выживу. Хлеб мы досыта стали есть только в 1948 году. Смутно припоминая сейчас отдельные фрагмен­ты тех тяжелейших для всей страны лет, жалею не себя, а родителей: это на какие же жертвы они шли, чтобы сохранить детей?!

В музыкальной школе я проучился шесть лет. Дальше было музыкальное училище имени Чайковского, там я учился у Василия Глущенко. После этого, как и все, продолжил учебу в консерватории. Затем работал в различных оркестрах. В 1975 году ситуа­ция сложилась так, что Камерный оркестр Гостелерадио Казахской ССР, где я работал скрипачом, нуждался в руководителе. И мне волею судьбы пришлось перейти на «тренерскую» работу в коллектив, который организовали в 1965 году Уялбай Нусупов и Роза Багланова. Те люди, которые знали меня как музыканта, увлеченного всевозможными партитурами наших классиков, посчитали, что я могу его возглавить.

За 40 лет, что прошли с тех пор, были и очень приятные, и менее приятные моменты. Самыми горестными стали лихие 90-е. Все стало рушиться. И музыкальные коллективы, которые были при Гостелерадио Казахской ССР, стали упразднять один за другим. В 1996 году дошла очередь и до нас. В 1998-м мы решили возродить наш коллектив, создав Концертный оркестр акима Алматы. Разу­меется, это было непрос­то сделать. Спасибо Ермеку – он принял в этом самое деятельное участие. Отныне он стал старшим братом не только моим, но и всего оркестра.

Полетный, легкий, великолепный

…В детстве мне казалось, что лучше, красивее и талантливее, чем он, мой старший брат, не бывает людей. Потом между нами бывали непростые споры. Не скрою, я дерзил ему, о чем сейчас очень жалею. Но теперь мне кажется, что то мое детское представление о старшем брате было верным. Про голос я уже не говорю: таких баритонов, не побоюсь сказать, уже, наверное, и не будет. Это как в песне Абая, где есть такие строки: «Лучше тебя не родиться никто. Но если родиться, лишним не будет».

Во всем остальном Ермек тоже был полетным, легким, великолепным. Не стал, например, скрипачом, но безупречная интонация игры на этом инструменте осталась с ним на всю жизнь. Когда я учился в начальных классах по классу скрипки, он обязательно помогал в освоении материала. Чтобы Ермек позанимался со мной, мы с мамой приходили к нему на съемную квартиру. Брат был строгим учителем, и я пролил немало слез, пока научился держать в руках смычок. Потом, когда я отдал в музыкальную школу свою дочь, было то же самое. Она училась у многих. В том числе и у нашего с Ермеком учителя – Вениа­мина Хесса, замечательного человека и жесткого, требовательного педагога, внесшего огромный вклад в становление скрипичной школы нашей страны. Но первым и последним педагогом, ставившим Жамиле руки, был я сам.

Как и многие семьи, в военные и послевоенные годы мы, Серкебаевы, тоже жили, мягко говоря, очень скромно. А если честно, то очень бедно. И Ермек, чтобы хоть как-то помочь родителям, пошел работать. Диктором Казахского радио в годы войны он, тогда еще подрос­ток, вероятнее всего, работал по совету и рекомендации «казахского Левитана» Анварбека Байжамбаева. У брата от природы был глубокий бархатный голос, а в то время тембр и дикция имели большое значение в работе диктора.

После окончания музыкального училища по классу скрипки по совету корифеев Ахмета Жубанова и Мукана Тулебаева Ермек потихоньку перешел на вокал. Когда пел за границей, его все спрашивали, где он учился. Ермеку повезло: голос ему ставил работавший в те годы в Алматинской консерватории педагог Курганов, воспитанник итальянской вокальной школы. Ему было всего 32 года, когда на Декаде казахского искусства в Москве получил звание народного артиста СССР.

Меня всегда немножко коробит, когда при упоминании его имени сразу восклицают: «О! Фигаро!» А ведь он представал перед слушателем не только блистательным Фигаро. На какие только темы он ни пел! Все композиторы – и профессиональные, и самодеятельные – несли ему свои песни. И он, бывало, уступая их прессингу, не просто пел, а фиксировал на радио, обеспечивая тем самым песне «зеленую дорогу». А сколько спел труднейших арий, за которые сейчас многие и не берутся, не счесть. Доказательство этому – оставшиеся после него записи, которые, я надеюсь, дождутся живого звучания в эфире – на радио и телевидении.

Какой у него был репертуар! Чайковский, Рахманинов, Глинка, камерный жанр, оперный… А лучшие изюминки казахских народных песен! Это и «Каргам-ау», и «Жиырма бес», и «Алконыр», и «Акбакай», и «Назконыр», и «Сырымбет», и «Кызылбидай». Это великолепие до сих пор есть в аранжировках нашего оркестра. Партийная, целинная, военная, спортивная тематика, любовная лирика и романсы – все ему было подвластно. Сейчас я просто поражаюсь, когда он успевал перелопатить столько пластов.

Если за что-то брался, то Ермек досконально, вживаясь в образ, пропускал его через себя. Работая, например, над «Каргам-ау», он сказал однажды оркестру: «Друзья, мы поем народную песню. Она отшлифована так, что безупречна по форме, а по содержанию – это образец высочайшей эротики». Расшифровывая оркест­ру, где многие не знали казахского языка, текст песни, Ермек призывал его играть так, чтобы передать чувственные отношения между мужчиной и женщиной.

Благородный, добрый, щедрый, вальяжный, капризный, впечатлительный, обидчивый, с большим чувством юмора – в нем всего было намешано с избытком, но без этого не было бы Ермека. Необычайно харизматичный, легкий и приятный в общении, он собирал вокруг себя толпы людей. Он мог выбирать, где ему петь. Его приглашали работать в труппу Большого театра, он солировал в Киеве, Кишиневе, Новосибирс­ке, пел во всех столицах мира… Но он оставался в Алматы. Он говорил при жизни, что у него бегут мурашки по телу от сладкой тос­ки, когда вспоминает дом своего детства, – тот самый барак, где мы все выросли. Эти свои чувства он вложил в песню «Жиырма бес», где зрелый мужчина тос­кует, вспоминая себя 25-летнего.

Дети Ермека – это уже другой разговор. Они все не в Казахстане. Но в конце концов каждый человек сам выбирает свою судьбу. Моя дочь Жамиля тоже много раз могла уехать, но почему-то осталась. Все это не объяснишь одним словом. Наши родители, к счастью, успели застать то время, когда имя Ермека уже звучало и в Союзе, и за рубежом. Он был благодарным сыном. Называя их святыми людьми, родителям помогал неустанно.

Свет звезды

В 1966 году мы переехали из барака в его двухкомнатную квартиру, где он жил с женой. В 1968-м у нас впервые появилось фортепьяно. И он под собственный аккомпанемент проникновенно пел казахские народные песни, которые так любил отец. Несмотря на то что был четырежды женат, мужем тоже был неплохим. Каждую свою женщину Ермек любил, как первую и единственную. И, уходя к новой любви с одним чемоданом, оставлял прежней все, что успевал заработать, находясь в браке с ней. Потому, наверное, и сохранял с ними добрые отношения даже после расставания.

Величие и размах таланта старшего брата никак не испортили мою карьеру. Мы с ним всегда считали, что у нас общая музыкальная семья. Ермек с нашим оркестром сделал много записей, выступал вживую, но при этом везде повторял, что его младший брат, то есть я, всего добился своим трудом. И в самом деле: то, что дано природой, – это всего лишь подарок, который надо уметь использовать, то есть работать над собой ежедневно и ежечасно. Сам он всегда помнил об этом. И, как любая настоящая звезда, трудился неустанно, чтобы сохранить свой свет. Да он и сам об этом сказал в песне: «Мы с неба звезды не хватаем,/;Мы сами звезды создаем».

…Сейчас нередко спрашивают, а как сложилась бы певческая судьба Ермека, родись он попоз­же, когда свободы стало больше. Думаю, что легче ему было бы разве что в смысле материальном. Сейчас ведь время коммерциализированное, поэтому он, разумеется, продавал бы себя дороже. И люди бы шли на его уникальный голос. А во всем остальном в любые времена большим талантам всегда было труднее, чем другим. Ведь свет их звезды греет всех, кто находится рядом с ними…