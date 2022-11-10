Фото: пресс-служба Минпросвещения РК
Образование

Знак "Алтын белгі" можно будет получить без сдачи выпускных экзаменов

Победителей международных олимпиад – отличников учебы, претендующих на знак «Алтын белгі», освободят от сдачи выпускных экзаменов в случае необходимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Казахстана.

Министерство просвещения инициировало поправки в действующий приказ о выдаче выпускникам школ знака «Алтын белгі».

Как разъяснили в ведомстве, с этого учебного года претенденты на «Алтын белгі», которые являются отличниками учебы и победителями международных олимпиад по общеобразовательным предметам за последние 3 года, в случае необходимости будут освобождены от выпускных экзаменов и при этом получат знак отличия.

Выпускники 11 классов могут быть освобождены от итоговой аттестации в случае участия в учебно-тренировочных сборах для подготовки к международным олимпиадам.

«Если ранее претенденты на знак «Алтын белгі» – победители международных олимпиад во время итоговой аттестации находились на летних учебно-тренировочных сборах, готовились к международным олимпиадам и соревнованиям и не сдавали экзамены, то они автоматически лишались знака «Алтын белгі». Теперь же они смогут его получить. Для этого необходимо иметь оценки «отлично». Сейчас мы проводим повсеместную работу, для того чтобы поддержать одаренных детей. И это изменение тоже принято в интересах детей», – отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

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