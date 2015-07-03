Знак благодарности

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Сабит МАЛДЫБАЕВ, Казань
Один из древнейших и красивейших городов Евразии – Казань – в эти теплые летние дни особенно хорош. Сочетание тесных старинных улочек с современными проспектами в буквальном смысле завораживает не знающего город приезжего своей неожиданностью и непредсказуемостью – столь стремителен переход каменных мостовых и средневековых замков в широкие магистрали и сверкающие небоскребы. И дыхание «старины глубокой» здесь нисколько не мешает развиваться и строиться современному мегаполису.
Присвоение одной из улиц города имени Первого Президента Казахстана стало значимым событием в жизни столицы Татарстана. На торжества по этому поводу в Доме дружбы собрались представители общественности города – видные деятели науки, культуры и искусства, депутаты городской думы, представители казахской диаспоры и других национально-культурных центров, студенты и простые горожане.
– В том, что между Татарстаном и Казахстаном сложились теплые братские отношения, огромная заслуга лично Президента Нурсултана Назарбаева, – сказал, обращаясь к собравшимся и. о. Президента РТ Рустам Минниханов. – Сегодня мы прислушались к мнению горожан, Ассамблеи народов Татарстана и сделали огромный шаг в сторону еще большего сближения между нашими странами.
Фигура Первого Президента Казахстана значима не только для татарского народа и всего российского государства. Его лидерские способности и умение вести за собой людей по дороге экономического благополучия получили признание во всем мире, отметил Р. Минниханов. Для России он был и остается самым близким и верным другом, автором и строителем евразийских интеграционных проектов. А созданная им модель межнационального и межконфессионального согласия признана уникальной всеми ведущими державами мира.
– Присвоение имени одной из центральных улиц города – это знак признания татарским народом заслуг Нурсултана Назарбаева. В Казахстане в мире и согласии живут представители многих этносов. А мир и согласие – это главный критерий, по которому всегда определялись роль и степень действенности национального лидера, – отметил в завершение своего выступления Р. Минниханов.
Очень трогательно прозвучало выступление первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, который с теплотой вспоминал деловые встречи с Нурсултаном Абишевичем и совместную работу.
– В 1996 году, в первые годы становления нашей республики именно Казахстан первым из стран СНГ подписал с Татарстаном торгово-экономическое соглашение, продемонстрировав всему миру наши внешнеэкономические перспективы как самостоятельного субъекта РФ, – сказал М. Шаймиев. – В верности и нашей дружбе я убедился, будучи два года назад в Семее, на празднике Сабантуй. Это надо увидеть и прочувствовать, чтобы понять, насколько трепетно и ответственно подходят в стране ко всему, что связано с национальным достоянием татарского народа. Очаги татарской культуры здесь не только сохранены – они получили новое развитие на территории братского Казахстана.
Тот факт, что накануне дня рождения казахстанского Лидера в древней Казани открывается улица его имени, – это еще одно напоминание о том, что два братских народа живут плечом к плечу много тысяч лет, никогда не конфликтуя между собой и сохраняя родственные отношения друг к другу, отметил первый президент Татарстана.
– Нурсултан Назарбаев как великий стратег всегда ставит перед собой цели на многие годы вперед и прекрасно добивается их выполнения. Вот и его новая программа «100 конкретных шагов», выдвинутая во время президентских выборов, стала ориентиром для последующих социально-экономических преобразований, направленных на рост уровня благополучия. И мудрость казахстанского народа проявилась в том, что он доверил своему лидеру осуществить все эти начинания. Я поздравляю своего казахского друга с наступающим днем рождения и желаю ему сил и здоровья для осуществления задуманного, – сказал, завершая свое выступление, М. Шаймиев.
Посол в Казахстана в РФ Марат Тажин тепло поблагодарил руководство республики и города за принятое решение присвоить имя Нурсултана Назарбаева одной из центральных улиц столицы.
– Города так же, как и люди, имеют одну особенность: они рождаются, живут, процветают и стареют. Но Казань всегда остается юной. Празднование тысячелетия города стало одним из ярких и запоминающихся событий в жизни всего евразийского пространства, и появление в этом городе улицы имени казахстанского Лидера – это очень масштабное событие, – отметил он в своем выступлении и напомнил о том, что совсем недавно в Москве прошла презентация книги «Миротворец», рассказывающей о международной деятельности Президента Казахстана. В ней, наряду с пятьюдесятью выдающимися деятелями современной России, в том числе и Президентом России В. Путиным, высказали свою оценку и мнение первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий глава республики Рустам Минниханов. Марат Тажин охарактеризовал нынешнее событие в Казани как «отражение взаимного уважения и понимания», которые сложились между нашими народами благодаря интеграционным инициативам глав наших государств – Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.
Одним из инициаторов переименования улицы Эсперанто в улицу Нурсултана Назарбаева стала Национально-культурная автономия казахов Татарстана во главе с Сагитом Джаксыбаевым. По его признанию, большую поддержку в этом ему оказали представители других национально-культурных центров республики и, конечно же, власти города.
– Появление в Казани улицы имени Нурсултана Назарбаева станет новой вехой в добрососедских отношениях народов Татарстана и Казахстана, – говорит директор Дома дружбы народов Ирек Шарипов. – И это событие нашло понимание и поддержку не только у руководства республики и города, но и у простых горожан, считающих дружбу между нашими народами национальным достоянием.
Праздник открытия улицы имени Первого Президента Казахстана завершился ярким концертом, подготовленным мастерами искусств Республики Татарстан.

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