​Знаки и тайны святилища Унирек

Среди задач программы «Рухани жаңғыру» – изучение истории страны и ее отдельных регионов, охрана памятников, популяризация знаний о них среди широких слоев населения. Значительный вклад вносят отечественные историки и архео­логи, благодаря работе которых на карте Казахстана открываются и изучаются древние памятники, артефакты, имеющие большое значение для создания единой культурно-исторической летописи страны.

На протяжении длительного периода Центральный Казахстан заселяли племена яркой самобытной культуры. Они оставили после себя многочисленные памятники, которые расположены вдоль речных долин, на межгорных впадинах, в ущельях, там, где имеются луговые травы, удобные поливные земли, и, конечно же, богатые залежи полезных ископаемых. Особенно интересны памятники кыпчакского времени.

Говорить о том, что сегодня у нас в распоряжении есть исчерпывающие сведения о регионе, было бы неверно, много археологических памятников еще необходимо исследовать. Их изучение может дать ценную информацию о древней ситуации не только рассматриваемого региона, но и всей территории Евразийских степей, а также пролить свет на взаимоотношения земледельчес­ких культур Центральной Азии и земледельческо-скотоводческого населения лесостепной и степной зоны Зауралья.

Необходимо отметить: без информации о памятниках Центрального Казахстана невозможны полноценные исследования многих дискуссионных вопросов в кыпчаковедении. Бескрайние степи Сарыарки хранят многие тайны. Чем дальше эпоха, тем загадочнее знаки наших далеких предков, оставленные в виде святилищ, каменных стел, изваяний, погребений. Выявление всех артефактов на огромных степных пространствах Казахстана – дело будущего, как и их полное петро­графическое исследование. В работах А. Маргулана, А. Чарикова, Ж. Курманкулова, Л. Ермоленко установлено, что большинство каменных изваяний Сарыарки – наследие западных тюрков и кыпчаков.

В Шетском районе Карагандинской области известный казахстанский археолог, кандидат историчес­ких наук Жолдасбек Курманкулов более 30 лет изучает уникальные памятники историко-культурного наследия – каменные изваяния Сарыарки с эпохи бронзы до позднего Средневековья. Ученый собрал значительный материал, документировал свыше 200 извая­ний, раскопал культовые сооружения разных видов, связанные с изваяниями.

По заказу Министерства культуры и спорта в полевом сезоне 2017 года археолог со своей научной командой под эгидой Казахского научно-исследовательского института культуры занимался реализацией научного проекта «Древние и средневековые каменные изваяния Сарыарки». Производились раскопочные работы на святилище Унирек, делались эскизы и описания изваяний, велась топографическая съемка и карто­графирование местоположения артефактов. Все исследовательские материалы направлены на изучение иконографических типов и атрибутики, геолого-петрографических характеристик каменных изваяний, выявляются сопутствующие сооружения, локальная специфика, ландшафтная ситуация и так далее.

По словам Жолдасбека Курманкулова, святилище Унирек уникально тем, что это образец ритуальной архитектуры кыпчакского времени. Устройство кыпчакских святилищ разнообразно и очень отличается от древнетюркских. Их особен­ностью является наличие от одного до пяти изваяний.

Сейчас святилище имеет вид двух земляных возвышений, ориентированных по линии север – юг, на поверхности которых осталась четырехугольная каменная выкладка размером 3,5 х 3,5 м и 3 х 3 м. В древности святилище было окружено небольшим рвом. Все 4 каменные изваяния стоят на поверхности возвышений, причем в северной выкладке лицом на восток находится скульптурное изображение женщины. Древние каменные скульптуры изображают людей со сведенными на животе руками и явно выраженными признаками мужского и женского полов.

У ученых есть несколько предположений о назначении каменных изваяний в ритуальных обрядах, совершаемых когда-то в этом святилище. По предположению архео­логов, изваяния донесли до нас образы древних людей, запечатлели их антропологический облик, этнокультурные и социальные признаки, предметы обихода и культовые атрибуты, ритуальные жесты и позы. Их местоположение, как правило, связано с особыми постройками, образуя единый культовый комплекс

Эти сооружения свидетельствуют об общественной важности обрядов, ради которых они возводились. Каменные изваяния содержат богатейшую и разнообразную информацию, необходимую для реконструкции этнической и политической истории, духовной культуры, мировоззрения, менталитета, обрядности. Информативные возможности изваяний как исторического источника зависят от полноты и точности научной документации (графическая и фотофиксация, описание, ситуационный план, картографирование).

Изваяния на территории Казах­стана оставлены западными тюрками и несколько отличаются от извая­ний, выявленных на территориях Монголии, Тувы и Алтая. Извая­ния начала II тыс. н. э. выделяются учеными в группу памятников кыпчакской эпохи. На территориях Казахстана подобные памятники почти не встречаются. А вот западнее – в Северном Приазовье – обнаружено несколько десятков аналогичных изваяний. Их создателями были откочевавшие в XI веке группы кыпчаков, впоследствии известных под именем половцев или команов.

Каменные изваяния Сарыарки многое могут поведать о древней истории Казахстана. И наряду с их изучением сегодня актуальна задача охраны памятников. Важно пред­отвратить варварское разрушение изваяний, грабительские раскопки оградок, святилищ. Недопустимо увозить изваяния с мест их первоначальной установки, пока не будут произведены археологические раскопки. Затем лучше восстановить памятники и оставить изваяния в степи. Ради сбережения древнего наследия для будущего важно сохранить эти удивительные памятники в условиях исторического ландшафта, в том месте, где изваяния были установлены их создателями.