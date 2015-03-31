Знакомство с платформой 910 Анна ВЛАДИМИРОВА

В своем выступлении Тургун Сыздыков проинформировал участников встречи об основных принципах своей предвыборной платформы.



В частности, он отметил, что в XIX веке основоположники научного коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс, опираясь на исторический опыт, вывели объективные законы общественного развития, теоретически показали неизбежность перехода человеческого общества к новой коммунистической формации.



Также особое внимание уделяется вопросам негативного влияния западной культуры и ценностей.



"Глобальная компьютеризация и особенно западные электронные СМИ манипулируют общественным сознанием, используют индивидуализм для разобщения людей, что приводит к фундаментальной эрозии культурного слоя планеты. Кризис западной культуры, вызванный формированием в европейских странах структур общества потребления, вступает в глубокое противоречие с претензиями западной цивилизации на монопольное производство универсальных ценностей и норм социальной жизни", – говорится в платформе.



– Изъяны Запада наиболее очевидно проявляются именно в культурной сфере, поскольку потребление как социальный феномен в значительной степени основано на системе ценностей и идей, сводящих жизненные смыслы к удовлетворению материальных интересов, – сказал Тургун Сыздыков.



В предвыборной платформе кандидата Тургуна Сыздыкова поднимаются и вопросы негативного влияния западных стандартов кинематографа, романтизации грубой силы, права отрицательных персонажей диктовать свои законы.



В завершение руководитель штаба А. Конуров рассказал участникам встречи о проводимой агитационной работе.



– В нашем штабе определены доверенные лица. Они будут обеспечивать информационное сопровождение деятельности кандидата. Имеется детальный план работы. Намечен ряд встреч и мероприятий. Наш штаб тесно работает со СМИ, для которых мы всегда открыты. Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию о деятельности нашего кандидата и его предвыборной платформе, – сказал А. Конуров.



* * *

Также кандидат в Президенты РК от КНПК Тургун Сыздыков встретился в Астане с группой студентов Евразийского гуманитарного университета.



Кандидат акцентировал внимание на вопросах воспитания подрастающего поколения. "Сегодня западные ценности сводятся к бездуховности, нравственному опустошению, легкой наживе и цинизму. В западных странах вышел на первый план и стал нормой жизни эгоизм. Все это приводит к печально высокой статистике – в этих странах неуклонно растет число одиноких стариков, практически ежегодно снижается показатель рождаемости", – отметил Т. Сыздыков.



Также Т. Сыздыков остановился на вопросах негативного влияния западной культуры питания.



– На первый взгляд кажется, что фаст-фуд – это очень удобно и экономично. Но сегодня пора задуматься о том, какой вред наносит такая еда человеческому организму, – отметил в своем вступлении Т. Сыздыков.



В ходе встречи также выступил руководитель предвыборного штаба Айкын Конуров. В частнос­ти, он сказал, что поднимаемые в предвыборной платформе Т. Сыздыкова вопросы тщательно изучались и прорабатывались.



– Сегодня у нас состоялась очень плодо­творная встреча. Мы считаем, что Т. Сыздыков справедливо поднимает вопросы негативного влияния западных стандартов и ценностей. У нас запланирован еще ряд встреч в разных регионах, где мы планируем обратить внимание также на вредное влияние компьютерных игр, социальных сетей, – отметил А. Конуров.



В завершение встречи кандидат в Президенты Т. Сыздыков ответил на некоторые вопросы студентов и проинформировал о дальнейших планах работы своего предвыборного штаба.



* * *

Кроме того, вчера в Кызылорде состоялась презентация регионального предвыборного штаба Тургуна Сыздыкова. Руководителем штаба по Кызылординской области назначен Талгат Телюбаев.



Талгат Телюбаев в партии уже более четырех лет. По специальности – журналист, долгое время работал преподавателем.



– В течение месяца штаб планирует провести ряд мероприятий в поддержку Т. Сыздыкова. В составе штаба будут работать 5 доверенных лиц. Агитационная продукция получена, в настоящее время разворачивается работа по ее распространению, – сказал в ходе презентации Т. Телюбаев.



Он также кратко проинформировал о ключевых акцентах предвыборной кампании кандидата Тургуна Сыздыкова.