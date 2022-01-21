Знакомьтесь: лучший городской участковый

Капитан полиции Нурлыбек Асанханов признан лучшим участковым инспектором полиции городской местности.

Нурлыбеку 36 лет, имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает четверых детей – таков краткий портрет одного из лучших участковых инспекторов страны, выбранного в ходе онлайн-голосования. Капитан полиции третий год работает в отделе полиции Сарыагашского района ДП Туркестанской области.

Мой герой – потомственный полицейский, с детства мечтал пойти по стопам отца, четверть века проработавшего участковым инспектором в одном из сельских округов Шардаринского района. В звании майора полиции Жорабек Туткабаевич ушел в отставку и сейчас на заслуженном отдыхе. Он тоже хотел, чтобы старший сын выбрал его профессию, но супруга была категорически против.

– Насмотревшись, что у папы никогда нет ни выходных, ни праздников, его запросто могут вызвать на работу среди ночи, мама не хотела такой участи для своего старшего сына, – рассказывает Нурлыбек Асанханов. – Папа, наоборот, был сторонником того, чтобы я стал полицейским, обещая всяческую поддержку и помощь в работе, которую он знал от и до. Но перечить маме никто не стал.

Школу Нурлыбек окончил хорошо и поехал поступать в Шымкент. В то время многие шли в экономисты или юристы. Поскольку выбор был небольшой, он поступил на экономический факультет ЮКГУ им. М. Ауэзова.

После получения диплома молодой специалист вернулся в Сарыагаш, куда после завершения службы главы семейства переехали на постоянное место жительства Асанхановы. Особого выбора работы в маленьком городке не было. Нурлыбек устроился бухгалтером в школу, на несколько лет погрузившись в мир цифр. С ними он хоть и дружил, но особого удовольствия от работы не получал. Она ему казалась скучной и неинтересной. Трех лет оказалось достаточно, чтобы убедиться в этом окончательно и принять твердое решение сменить профессию.

Парень решил продолжить учебу и поступил на юридичес­кий факультет. После получения диплома прошел конкурсный отбор в полк полиции МВД РК по охране дипломатических представительств. После двух лет работы перевелся в Алматы на должность участкового инспектора. Азы профессии осваивал в Алатауском районе. Почти три года работы стали хорошей школой. Рядом были авторитетные наставники, да и папа всегда на связи – подскажет и проконсультирует, как поступить в той или иной ситуации.

– В те первые годы работы я нау­чился самому главному – ответственности – и осознал, что самая трудная работа в полиции – быть участковым инспектором, – говорит Нурлыбек Асанханов. – Это основа основ правопорядка. Участковый просто обязан досконально знать свою территорию, людей, которые на ней проживают. Это всегда помогает предотвратить готовящееся преступление и раскрыть его по горячим следам, если оно все-таки произошло. Наладить тесные доверительные контакты с населением можно, только регулярно общаясь с людьми. Они должны знать тебя в лицо, видеть чуть ли не каждый день.

А для этого надо много работать. Иначе и не получится, если на твоем участке несколько тысяч человек. Это только поначалу кажется, что задача знать всех невыполнимая. Если в работе есть система, то есть и результат, несмотря на то, что у участкового инспектора сегодня столько функ­ций и обязанностей, что только от одного их перечисления у неискушенных сотрудников кругом идет голова. Они и уголовным производством занимаются, и налагают взыскания за административные правонарушения, и обеспечивают правопорядок, дорожную безопас­ность, конт­роль в сферах миграции, охраны благоустройства территорий, окружающей среды.

В их обязанность входит держать под контролем освободившихся из мест лишения свободы, не упус­кать из вида домашних тиранов и граждан, склонных к правонарушениям. Ближе участкового инспектора у людей нет другого законного представителя власти. Правда, чтобы с ним шли на контакт, надо ко всем прочим сугубо профессиональным качествам быть еще и хорошим психологом, обладать стрессо­устойчивостью и навыками коммуникабельности.

– Основное в работе участкового – это профилактика прес­туплений, – считает Нурлыбек Асанханов. – Важнее не раскрыть правонарушения и преступления, а не допустить их совершения. Вот почему под особым конт­ролем надо держать тех, кто имеет в пользовании оружие, состоит на профилактических учетах, ранее судим. Например, много преступлений совершают лица, употреблявшие ранее наркотические средства. А они редко исправляются. Поэтому мы всех их знаем, с ними работаем на регулярной основе.

За прошлый год на территории, которую обслуживает Нурлыбек Асанханов, зарегистрировано 17 преступлений. Из них нерас­крытыми остались три кражи личного имущества, совершенные в условиях неочевидности.

В зоне ответственности участкового инспектора больше 4 тыс. человек, проживающих в самом центре города. Территория сложная: тут и рынок, общественные и административные учреждения, международная трасса, по которой за день проезжают тысячи автомобилей, да и до границы с соседней страной рукой подать. Все это сказывается на общей криминогенной обстановке.

Совершенно очевидно, что в цент­ре города работать сложнее, потому что здесь активное движение, много людей приезжих, которые останавливаются поесть в кафе и столовых, приезжают за покупками из соседних аулов. Хулиганство, кражи кошельков, мобильных телефонов – вот типичные правонарушения. Их случается больше, да и раскрывать сложнее из-за того, что много приезжих.

Сдерживать преступность позволяет профилактика, в том числе и ежедневная кропотливая разъяс­нительная работа. Участковый инспектор всегда среди людей и не устает напоминать, чтобы не оставляли без присмот­ра личные вещи, закрывали дом, калитку, ставили сигнализацию и видеонаблюдение. Это не так дорого, зато надежно и поможет сохранить имущество.

За непродолжительное время работы в Сарыагаше Нурлыбек Асанханов не раз за свой труд получал награды и поощрения от начальника ДП Туркестанской области, начальника РОВД и местной исполнительной власти. Неудивительно, что именно его кандидатуру выдвинули на участие в областном этапе конкурса на звание лучшего участкового инспектора. Он показал прекрасные результаты в ходе тестирования на знание Конституции РК, антикоррупционного законодательства и нормативно-правовых актов. Именно у него оказался лучшим результат в беге на дистанцию в 1 км и стрельбе.

Капитан полиции уверенно лидировал среди 9 финалистов и удостоился чести представлять Туркестанскую область на респуб­ликанском конкурсе. МВД провело слет лучших участковых инспекторов полиции, выбранных в каждом регионе комиссионно по результатам проверки профессиональных качеств, физической подготовки, а также с учетом мнения населения.

На заключительном этапе проводилось онлайн-голосование на звание лучших участковых инспекторов полиции по трем номинациям. Лучшим участковым инспектором полиции городской местности как раз и признан участковый инспектор отдела полиции Сарыагашского района ДП Туркестанской облас­ти Нурлыбек Асанханов.

– Первыми меня поздравили папа с мамой, сказав, что я молодец, – делится Нурлыбек Асанханов. – Если честно, я не ожидал, что стану победителем, но очень рад, что не подвел отца, семью и регион в целом. Здесь есть и заслуга моей супруги Гулизы, которая терпеливо ждет меня с работы и мирится с тем, что я мало бываю дома. Она учительница, и в основном на ее плечах забота о доме и четверых наших детях. Скоро у нас появится пятый малыш. Два старших сына тоже хотят стать полицейскими, и я, наверное, не буду возражать.