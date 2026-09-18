Знакомый сюжет

Постановку осуществил московский режиссер Петр Норец. Для него это первая работа с шымкентской труппой. Перед режиссером и артистами стояла непрос­тая задача – не повторять уже сущест­вующие интерпретации, ведь оригинал хорошо знаком нескольким поколениям зрителей.

В центре спектакля – история поиска двенадцати стульев, в одном из которых спрятаны сок­ровища. За ними отправляются Остап Бендер, Ипполит Матвеевич Воробьянинов и отец Федор. Сохранив основную сюжетную линию, постановщики обращают внимание не только на авантюрную сторону происходящего, но и на характеры героев, их цели и способы достижения желаемого.

Для режиссера одной из важных тем становятся мечта и путь человека к ней. Каждый из героев движется к одной и той же цели по-своему, и это стремление пос­тепенно влияет на его поступки и характер. При этом спектакль сохраняет сатирическую природу произведения. Зрителей ждут авантюры, юмор, узнаваемые ситуации и знаменитые афоризмы Остапа Бендера. Однако его сценический образ не является копией персонажей, созданных в известных экранизациях.

Главную роль исполняет Никита Аусвакс. Для молодого актера эта работа имеет особое значение. Интерес к «12 стульям» у него появился еще во время учебы в театральном институте Екатеринбурга. Прочитав роман, познакомившись с экранизациями произведения, он решил, что когда-нибудь сыграет Бендера.

Работая над образом, актер стремился прежде всего почувствовать внутреннюю природу героя. Бендер легко меняет манеру поведения в зависимости от собеседника, умеет находить подход к разным людям и практически всегда сохраняет уверенность в себе. Сам Никита признается, что по характеру не похож на своего героя, по жизни он человек спокойный, без авантюр. Поэтому создание образа стало для него профессиональным поиском, а не использованием привычного амплуа.

Петр Норец обращается к «12 стульям» не впервые. Однако повторением прежнего спектак­ля, поставленного в одном из российских театров, шымкентская постановка не стала. Другой актерский состав, другая театральная среда и новые творческие задачи неизбежно меняют сценический результат. Режиссер подчеркивает, что именно состав труппы во многом определяет особенности конкретной постановки. Даже при сохранении одного сюжета меняются акценты, характеры и сценические решения.

Режиссер также отмечает профессиональный уровень шымкентских актеров. Он принципиально избегает определения «провинциальный театр», считая подобное разделение устаревшим. По его словам, профессионализм коллектива не зависит от того, в каком городе он работает. В шымкентской труппе он увидел как опытных артистов, так и молодых исполнителей – выпускников театральной студии «Балаганчик», имеющих хорошие перспективы для дальнейшего роста.

Для директора Шымкентского русского драматического театра Игоря Вербицкого постановка «12 стульев» стала частью работы над репертуаром.

– Мне хочется иметь в репертуаре что-то известное, классическое, – говорит Игорь Вербицкий. – Но когда берешь такое произведение, это, конечно, большая ответственность и перед зрителем, и перед актерами. «12 стульев» – громкое название для любого театра, поэтому для нашей труппы это еще и серьезная профессиональная задача.

С Петром Норецом театр связывает знакомство, состоявшееся в рамках профессиональных театральных встреч в Санкт-Петербурге. Договоренность о совместной постановке была достигнута еще в прошлом году. Выбор произведения обсуж­дался из нескольких вариантов, и в итоге предпочтение отдали роману Ильфа и Петрова.

Премьера открыла новый теат­ральный сезон и одновременно обозначила один из принципов работы коллектива – обращаться к известной классике, сохраняя ее узнаваемость, но предоставляя режиссеру и актерам возможность для самостоятельного прочтения.

В случае с «12 стульями» это особенно важно. Зритель приходит в театр уже с определенными представлениями о Бендере, Воробьянинове, отце Федоре и самом сюжете. Задача труппы в такой ситуации – не повторить то, что уже было создано до нее, а найти собственный язык.

Шымкентский театр предложил именно такой вариант: знакомая история о поисках сок­ровищ здесь становится поводом поговорить о человеческих амбициях, выборе и стремлении изменить свою судьбу. При этом юмор и сатира Ильфа и Петрова остаются основой спектакля.

Насколько убедительным получилось новое сценическое прочтение, в конечном счете определяет зритель. Для театра же эта премьера стала началом сезона и одновременно возможностью проверить, как известная классика работает в исполнении сегодняшней труппы.