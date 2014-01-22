Знаковая традиция

Четко выверенный алгоритм вхож­дения в топ-30 самых развитых стран мира формирует обновленное смысловое значение национальной идеи для общества, уже доказавшего всему миру свою политическую зрелость и способность к достижению амбициозных целей. И важно, что она получила четкое и емкое название – «Мәңгілік Ел».

Хотелось бы особо выделить идею Лидера нации о необходимости совершенствования работы государственных институтов. Ключевыми механизмами достижения этой задачи обозначены обновление механизмов взаимодействия госорганов с НПО и бизнесом, повышение самостоятельности и ответственности местных органов власти, внедрение принципов меритократии в кадровую политику государственных предприятий и программирование качественно нового этапа борьбы с коррупцией.

В целом можно сказать, что поставлена задача отладки государственной «машины», в которой каждая «деталь» должна получить ясное предназначение и работать с высоким КПД на благо народа.

Хотелось бы особенно выделить поручение Главы государства о применении принципов меритократии в государственном корпоративном секторе. В таком ракурсе задача ставится впервые, и направлена она прежде всего на наведение порядка в кадровой политике нацкомпаний.

Высокий уровень ожиданий общества от январского Послания Президента Казахстана Н. А. Назарбаева народу нашел свое логическое отражение в новом комплексе инициатив, которые пошагово раскрывают весь процесс достижения Казахстаном ключевой миссии Стратегии «Казахстан-2050» – вхождение в тридцатку высокоразвитых стран мира.

Одним из пунктов плана, озвученного Лидером нации, стало повышение качества работы правоохранительной системы. В процессе выполнения задачи Президента по достижению «нулевой терпимости» к нарушениям закона правоохранительным органам следует вывести на новый уровень взаимодействие с гражданами, а также модернизировать систему работы по повышению правовой культуры и самосознания казахстанцев.

Серьезным шагом навстречу граж­данскому обществу станет расширение различных форм общественного контроля, что в результате в разы повысит доверие населения к силовым органам.

В целом, новая архитектура системы управления будет способствовать не только росту профессионализма государственного аппарата, но и достижения им его главной задачи – служения интересам народа Казахстана.

Какимжан БИШМАНОВ, руководитель ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в РК», кандидат юридических наук, профессор, Алматы