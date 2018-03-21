Знаковые наряды
Раушан Шулембаева, Алматы
Праздничные дни Наурыза украсила необычная выставка «Большие платья Великого шелкового пути», открывшаяся в Музее искусств им. А. Кастеева. Тут представлена совместная коллекция французского художника-стилиста Ламина М и казахстанских дизайнеров – участников Kazakhstan Fashion Week (Камилла Ким, Ерлан Жолдасбеков, Гаухар Ахметова, Мирэль Марат, Жаркын Баймаханов, Алексей Чжен, Лария Джакамбаева, Тамара Ламанукаева). Пресс-тур по креативному вернисажу, высота экспонатов которого составляет около 4 м, проходил с участием официальных лиц.