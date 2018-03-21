​Знаковые наряды

Раушан Шулембаева, Алматы

Праздничные дни Наурыза украсила необычная выставка «Большие платья Великого шелкового пути», открывшаяся в Музее искусств им. А. Кастеева­. Тут представлена совместная коллекция французского художника-стилиста Ламина М и казахстанских дизайнеров – участников Kazakhstan Fashion Week (Камилла Ким, Ерлан Жолдасбеков, Гаухар Ахметова, Мирэль Марат, Жаркын Баймаханов, Алексей Чжен, Лария Джакамбае­ва, Тамара Ламанукаева). Пресс-тур по креативному вернисажу, высота экспонатов которого сос­тавляет около 4 м, проходил с участием официальных лиц.

Посол Франции в РК Филипп Мартинэ подчеркнул, что выставка, посвященная Франкофонной весне – Francuz Nauryzy, стала ярким свидетельством успешных взаимоотношений между нашими странами.

– Цели Франкофонной весны – обмен культурными традициями, а Казахстан в этом плане очень богатая страна, – уверен французский дипломат. – Существует старинная сказка, где главная героиня просит привезти ей платье цвета неба, солнца и луны, и сегодня Ламин вместе с казах­станскими дизайнерами, словно волшебники, смогли представить такие наряды.

С открытием Франкофонной весны в Казахстане поздравили также посол Бельгии в РК Алекси де Кромбрюгхе де Пикендаль и консул Швейцарии Криста Фельдер Раймонди.

Мохаммед Ламин – таково полное имя французского художника, творящего под псевдонимом Ламина М, рассказывая о коллекции из восьми платьев, отметил, что при их создании он с искренним интересом знакомился с историей Казахстана. Некоторые традиции степных народов ему близки, так как Ламин, хотя и живет сейчас во Франции, родом из Камеруна, и его предки были тоже кочевниками.

Представленная коллекция платьев создавалась около двух лет, сам мастер шесть раз приезжал в Казахстан. Эти уникальные произведения искусства, свидетельствующие о богатой истории нашей страны, будут выставляться во Франции и войдут в специальный каталог.

– Ваша страна является вторым поставщиком войлока в Цент­ральной Азии, – продолжил Ламин, представляя платье-пальто «Наследие предков», выполненное из этого материала.

Платье «Танбалы-Тас – тайные знаки» казахстанский дизайнер Ерлан Жолдасбеков сшил из легкого шелка, подчеркнув тем самым хрупкость древнего памятника наскального рисунка. Уникальность и красоту этого наряда подчеркивают копии рисунков кочевников эпохи бронзы, вышитые вручную. Авторству Ерлана принадлежит и картина-платье «Арал, прос­ти». Специальными красками он показал потрескавшуюся от нещадного солнца землю – дно высохшего моря.

На создание следующего творения – «Царица Томирис» – вдохновили исторические события VI века до н. э.

– Ее победы над Киром стали легендой, – говорит дизайнер Камилла Ким, – поэтому я выбрала нежный шелк, чтобы подчеркнуть одновременно красоту и величие царицы Томирис.

А при создании платья «Время странствий» художники Алексей Чжен и Лария Джакамбаева использовали традиционный прием пэчворк. Их произведение сос­тоит из фрагментов различных тканей, тем самым демонстрируя единство культурных традиций разных этносов, населяющих Казахстан.

