​Знаменательная дата духовно-интеллектуальной истории Казахстана

В нынешнем году исполняется 60 лет со дня создания Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК – флагмана отечественной философско-гуманитарной мысли.

В 1955 году в системе Академии наук КазССР был создан сектор философии и права. В 1958 году сектор был преобразован в Научно-исследовательский институт философии и права АН КазССР. В последующем институт претерпел ряд структурных перестроек и переименований. В 1991 году Институт философии и права был преобразован в Институт философии. В 1999-м – переименован в Институт философии и политологии, а с 2012 года по настоящее время он носит название Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.

С самого начала своей деятельности Институт философии и права АН КазССР установил для себя два ключевых принципа деятельности, которых он неизменно придерживался на протяжении всей своей истории. Во-первых, это предельно высокая планка требований к профессиональному, теоретико-методологическому уровню проводимых институтом исследований. Во-вторых, это поддержка особой ауры творческого общения, в которой рождается и живет истинно философский дух.

Первый директор института (1958–1969) – известный ученый-юрист и государственный деятель, академик Салык Зиманович Зиманов, он оказал всемерную поддержку инициативе молодых казахстанских философов по разработке проблем диалектической логики, прозорливо увидев в их начинаниях стратегическую линию становления казахстанской профессиональной философии. И действительно в короткий срок в Институте философии и права сформировался уникальный центр философской мысли – казахстанская школа диалектической логики. Лидером этого направления философских исследований с начала 1960-х гг. стал Ж. М. Абдильдин. Вместе с ним над разработкой фундаментальных проблем диалектики как логики и теории познания трудились наиболее известные и авторитетные казах­станские философы: К. А. Абишев, М. И. Баканидзе, И. Е. Ергалиев, Р. К. Кадыржанов, А. Х. Касымжанов, С. Ю. Колчигин, А. Г. Косиченко, Л. К. Науменко, А. Н. Нысанбаев, М. С. Орынбеков, В. И. Ротницкий, М. Сабит, Н. С. Сейтахметов, Г. Г. Соловьева, А. А. Хамидов. Нисколько не умаляя научно-педагогического значения философских работ, выполненных профессорско-преподавательским составом философских кафедр казахстанских вузов, следует признать бесспорный факт: лицо казахстанской философии, ее международный авторитет и признание мировым философским сообществом в первую очередь определялись исследованиями ученых Института философии в области теории и истории диалектики. Свидетельством признания высочайшего профессионального уровня и творческого потенциала диалектико-логических работ казахстанских философов стало проведение в Алма-Ате на базе Института философии трех всесоюзных симпозиумов по диалектической логике в 1968-м, 1977-м и 1990 г.

Закономерно, что лидер этого направления философских исследований в Казахстане – академик Жабайхан Мубаракович Абдильдин – возглавил Институт философии в годы (1973–1984), когда в стенах института велась наиболее интенсивная, углубленная, систематическая разработка категориального аппарата диалектической логики. Итогом этой работы стала фундаментальная четырехтомная коллективная монография «Диалектическая логика» (1985–1987), поныне остающаяся классическим изложением системы категорий материалистической диалектики как логики и теории познания.

Виднейший философ-постмодернист Жиль Делез определял философию как творчество концептов. Авторский коллектив монографии исходил из положения о том, что категории философии – это отнюдь не только термины особого языка, понятного лишь узкому кругу лиц, посвященных в таинства метафизики. В философских идеях, категориях, концептах аккумулирована энергия веками отлагавшихся и концентрировавшихся в них духовных смыслов человеческого существования. Поэтому задача разработки философских категорий не может устареть или быть исчерпана, как не может быть остановлен или исчерпан процесс творческого самопреобразования свободного человеческого духа.

Разумеется, исследованиями в области теории диалектики не исчерпывался круг философских проблем, изучавшийся сотрудниками Института философии. С 1960-х годов велись активные разработки философских вопросов естествознания (А. Н. Нысанбаев, А. Г. Косиченко, Р. К. Кадыржанов, Ф. М. Сулейменов). С 1970-х гг. научными сотрудниками института (М. С. Бурабаев, А. М. Кенисарин, Г. К. Курмангалиева и др.) развивалось такое важнейшее направление историко-философских исследований, как фарабие­ведение – работа по переводу, изданию, изучению и научному комментированию трудов аль-Фараби. В 1988 году в Институте философии и права АН КазССР был создан Центр по изучению межнациональных отношений. В составе центра под руководством М. С. Сужикова работали Г. В. Малинин, С. Е. Нурмуратов, З. Н. Сарсенбаева, Б. Х. Хасанов.

В 1990 году директором Инс­титута философии и права стал А. Н. Нысанбаев. Академик Абдумалик Нысанбаевич Нысанбаев возглавлял институт на протяжении 21 года. Под его руководством удалось сохранить основной костяк научных кадров в сложные 1990-е годы и затем наладить плодотворную научно-исследовательскую работу по комплексу сложнейших философско-мировоззренческих вопросов, поставленных новой исторической эпохой мирового развития и развития Республики Казахстан как суверенного государства.

Разработки ученых института в области политической философии стали концептуально-методологической основой выполнения фундаментальных и прикладных политологических проектов. Ведущими научными сотрудниками института был выполнен комп­лекс исследований и подготовлена серия научно-аналитических отчетов по наиболее актуальным проблемам внутренней политики Казахстана для органов политико-административного управления республики. Исследования в области философии религии пос­тепенно переросли в разработку религиоведческой проблематики. Расширение предметно-содержательного поля исследований вело и к изменениям их дисцип­линарных областей, а также к структурным преобразованиям внутри самого института. Закономерно, что Институт философии был переименован в Институт философии и политологии, а затем в Институт философии, политологии и религиоведения с соответствующими отделами.

Мне были оказаны высокое доверие и большая честь руководить работой Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК в период с 2011 по 2017 год, стать директором после и до таких величин, как уже наз­ванные академики С. З. Зиманов, Ж. М. Абдильдин, А. Н. Нысанбаев, Институтом руководили государственный деятель, организатор науки Токтагали Жангельдин, академик Мурат Таджимуратович Баймаханов. В 2017 году директором института стал доктор политических наук, известный ученый и политический деятель Ахан Хусаинович Бижанов.

Для меня это стало временем, наполненным яркими события­ми, сложными решениями, колоссальным опытом. Испытываю безмерную благодарность ко всему коллективу в целом и к каждому сотруднику в отдельности за совместную работу. В дискуссиях – следует отметить, дискутировать философы умеют и любят – с ведущими учеными института была выработана стратегия и определены приоритеты дальнейшего развития ИФПР КН МОН РК. Главным прио­ритетом научно-исследовательской, политико-идеологической, образовательной деятельности института был признан выход на качественно новый уровень разработки мировоззренческих и концептуально-методологических оснований социального, политического, культурного, духовно-нравственного развития Казахстана.

В своей профессиональной дея­тельности сотрудники инс­титута исходят из признания того факта, что философские идеи, политические убеждения, религиозные верования, научные знания, культурные символы являются не только идеальными образами социального мира, но и его порождающими структурами. Поэтому столь значима общественная роль и вместе с тем велика социальная ответственность философа, политолога, культуролога, религиоведа, социолога за публично отстаивае­мые ими идеи. В 1990-е годы под лозунгом деидеологизации подвергались огульной критике какие-либо попытки выстраивания государственной идеологии. В наши дни стало очевидно, что деидеологизация – это миф нео­либеральной идеологии. Государство, разумеется, не вправе навязывать какую-либо идеологию своим гражданам. Но для суверенного государства жизненно необходимо сформулировать основополагающие ценности, цели, принципы, стратегические ориентиры своего развития, что и составляет предмет и задачу государственной идеологии. Разработка философско-мировоззренческих аспектов общеказахстанской национальной идеи входит в число приоритетных направлений работы Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.

Институт философии, политологии и религиоведения как головной институт социально-гуманитарного профиля призван сыграть одну из главных ролей в мобилизации духовно-интеллектуального потенциала казахстанского обществоведения на решение судьбоносных для страны задач, поставленных Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

В связи с этим хотелось бы отметить значительную результативную работу, проведенную институтом за последние годы по консолидации философского и в целом социально-гуманитарного сообщества республики. В этой комплексной и многогранной работе знаковым для имиджа Инс­титута философии, политологии и религиоведения КН МОН РК как признанного лидера общественно-политических исследований в республике стало проведение в 2013 году первого в Казахстане философского конгресса, учреждение общественного объединения «Философский конгресс», проведение в последующем второго конгресса и ряда значимых форумов по актуальным повесткам дня.

Одним из главных слагаемых бесспорного успеха философско-политологических форумов стал сформировавшийся в далекие по меркам нынешнего стремительно меняющегося мира 1960-е годы и крепнущий на протяжении всей дальнейшей истории казахстанский и международный авторитет их организатора – Института философии, политологии и религио­ведения КН МОН РК.

Сегодня перед коллективом Института философии, политологии и религиоведения стоят новые важные и ответственные задачи, связанные с реализацией сформулированной Главой государства в его программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» стратегии духовного обновления и модернизации общественного сознания казахстанцев.

Статья Нурсултана Абишевича Назарбаева «Семь граней Великой степи», являющаяся продолжением программы «Рухани жаңғыру», начинается со слов: «Пространство – мера всех вещей, время – мера всех событий. Когда смыкаются горизонты пространства и времени, начинается национальная история. И это не просто красивый афоризм». Пространство и время – философские категории. История Института философии, политологии и религиоведения стала неотъемлемой частью нацио­нальной истории нашей страны. Мерой вещей и событий института стали пространство и время, собравшие и выбравшие достойных ученых для служения своей Родине, свое­му народу.

От всей души поздравляя руководство и сотрудников института с юбилейной датой, хочется выразить твердую уверенность в том, что сложность и неординарность этих задач в очередной раз станут стимулом к творческим, инновационным решениям, новым успехам и достижениям!