Общество
Знаменитый "Дом невесты" в Петропавловске переживает трудные времена
Андрей Кратенко

«Дом невесты» со следами былой красоты

В Петропавловске знаменитый «Дом невесты» переживает трудные времена.

Глядя на него, хочется одновременно восхищаться следами былой красоты и сокрушаться из-за трещин на фасаде, пенопластового декора и общей запущенности здания. Реставрационные работы здесь были проведены всего несколько лет назад, но уже требуется новый ремонт…

«Дом невесты», точнее особняк купца Янгуразова, считается символом купеческого Петропавловска конца XIX – начала XX века. В городе сохранилось 24 старинных здания, дом купца Янгуразова выделяется среди них. Здание двухэтажное, П-образной формы, создано в стиле модерн, прослеживается в нем московский стиль. Дом кажется каменным, на самом деле кирпичный у него только первый этаж, второй – из дерева.

Круглые окна, резные двери из темного дуба, внут­ренняя отделка и даже мебель – все в едином стиле. Сохранились камины с иранской плиткой. Функционирует система вентиляции. Фасад украшен лепниной, а на крыше устояли миниа­тюрные вазоны.

И все это было великолепие под угрозой. Штукатурка осыпается, по стенам ползут трещины, а внизу сырость и плесень…

Но каким романтическим было начало у этого строе­ния! Согласно легенде, молодой купец Янгуразов приехал по торговым делам в Москву, встретил там юную красавицу и полюбил с первого взгляда. На предложение руки и сердца мос­ковская кокетка ответила согласием, но с условием, что жених построит в Петропавловске точно такой же дом, как у нее в Москве… Влюб­ленный юноша согласился, дом построил – и красавица вышла за него.

О будущей судьбе бывшего купеческого особняка говорит директор центра по охране историко-культурного наследия управления культуры Северо-Казахстанской области Ракат Мамбеталинов:

– Мы приобрели это здание, дом на нашем балансе. В данный момент идут конкурсные процедуры на разработку научно-проектной документации. По итогам будет определена стоимость реставрации, которую планируем начать уже в этом году. Участвовать в конкурсе на проведение реставрационных работ смогут только те предприятия, у которых есть лицензия для работы с памятниками культуры и архитектуры. Наша задача сегодня – пред­отвратить подтопление здания. После завершения реконструкции улицы Горького дом Янгуразова будет подключен к общегородской системе ливневой канализации. Мы хотим восстановить купеческий дом в прежнем виде...

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