Общество Знаменитый "Дом невесты" в Петропавловске переживает трудные времена 7 июня 2022 г. 3:00 Андрей Кратенко «Дом невесты» со следами былой красоты В Петропавловске знаменитый «Дом невесты» переживает трудные времена. Глядя на него, хочется одновременно восхищаться следами былой красоты и сокрушаться из-за трещин на фасаде, пенопластового декора и общей запущенности здания. Реставрационные работы здесь были проведены всего несколько лет назад, но уже требуется новый ремонт… «Дом невесты», точнее особняк купца Янгуразова, считается символом купеческого Петропавловска конца XIX – начала XX века. В городе сохранилось 24 старинных здания, дом купца Янгуразова выделяется среди них. Здание двухэтажное, П-образной формы, создано в стиле модерн, прослеживается в нем московский стиль. Дом кажется каменным, на самом деле кирпичный у него только первый этаж, второй – из дерева. Круглые окна, резные двери из темного дуба, внутренняя отделка и даже мебель – все в едином стиле. Сохранились камины с иранской плиткой. Функционирует система вентиляции. Фасад украшен лепниной, а на крыше устояли миниатюрные вазоны. И все это было великолепие под угрозой. Штукатурка осыпается, по стенам ползут трещины, а внизу сырость и плесень… Но каким романтическим было начало у этого строения! Согласно легенде, молодой купец Янгуразов приехал по торговым делам в Москву, встретил там юную красавицу и полюбил с первого взгляда. На предложение руки и сердца московская кокетка ответила согласием, но с условием, что жених построит в Петропавловске точно такой же дом, как у нее в Москве… Влюбленный юноша согласился, дом построил – и красавица вышла за него. О будущей судьбе бывшего купеческого особняка говорит директор центра по охране историко-культурного наследия управления культуры Северо-Казахстанской области Ракат Мамбеталинов: – Мы приобрели это здание, дом на нашем балансе. В данный момент идут конкурсные процедуры на разработку научно-проектной документации. По итогам будет определена стоимость реставрации, которую планируем начать уже в этом году. Участвовать в конкурсе на проведение реставрационных работ смогут только те предприятия, у которых есть лицензия для работы с памятниками культуры и архитектуры. Наша задача сегодня – предотвратить подтопление здания. После завершения реконструкции улицы Горького дом Янгуразова будет подключен к общегородской системе ливневой канализации. Мы хотим восстановить купеческий дом в прежнем виде...