Знаменитый парад Санта-Клаусов прошел в канадской столице

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Хотя до Нового года и Рождества еще больше месяца, Санта, проезжая по центральным улицам Оттавы, уже поздравляет горожан и гостей столицы с приближающимися праздниками, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz
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"Это событие считается официальной датой начала предновогоднего периода. Сам марш начался почти в полдень, но многие жители начали собираться вдоль дороги задолго до начала. Некоторые даже принесли с собой раскладные стулья и пледы. По обе стороны от платформы Санты Клауса шли сотрудники городской пожарной службы, они раздавали детям сладости", – передает телеканал.
Кроме демонстрации шоу, этот парад преследует и благотворительные цели. Огнеборцы собирают пожертвования, необходимые для покупки игрушек и подарков для детей-сирот и ребят из малоимущих семей.
В этом году мероприятие прошло уже в 46-й раз. Впервые оно состоялось в Торонто 110 лет назад.