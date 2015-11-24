Знаменитый парад Санта-Клаусов прошел в канадской столице

Общество
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Фото с сайта fototelegraf.ru
Хотя до Нового года и Рождества еще больше месяца, Санта, проезжая по центральным улицам Оттавы, уже поздравляет горожан и гостей столицы с приближающимися праздниками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

"Это событие считается официальной датой начала предновогоднего периода. Сам марш начался почти в полдень, но многие жители начали собираться вдоль дороги задолго до начала. Некоторые даже принесли с собой раскладные стулья и пледы. По обе стороны от платформы Санты Клауса шли сотрудники городской пожарной службы, они раздавали детям сладости", – передает телеканал.

Кроме демонстрации шоу, этот парад преследует и благотворительные цели. Огнеборцы собирают пожертвования, необходимые для покупки игрушек и подарков для детей-сирот и ребят из малоимущих семей.

В этом году мероприятие прошло уже в 46-й раз. Впервые оно состоялось в Торонто 110 лет назад.

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