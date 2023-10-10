Знаменуя процесс трансформации

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Ануар Калмыков

В Астане отметили 31-ю годовщину со дня выдвижения инициативы о созыве Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии.

День СВМДА отмечается ежегодно 5 октября – в этот день в 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул инициативу о создании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В приеме, организованном секретариатом СВМДА в Астане, приняли участие депутаты Парламента и высокопоставленные должностные лица Администрации Президента и Правительства Казахстана, руководство Министерства иностранных дел РК, послы и представители дипломатического корпуса Астаны, а также члены академического и делового сообщества.

Генеральный секретарь СВМДА посол Кайрат Сарыбай поздравил всех присутствующих и рассказал об основных достижениях организации за прошедший год.

– Рад сообщить, что после обстоя­тельных обсуждений министры иностранных дел стран СВМДА согласовали Дорожную карту трансформации СВМДА, в которой обозначены восемь кластеров для вывода нашей площадки на новый уровень сотрудничества, – в частности отметил он.

Кайрат Сарыбай высоко оценил глубокую заинтересованность и вовлеченность государств-членов в процесс СВМДА, особенно в экономическом, экологическом измерениях и области новых вызовов и угроз. Генеральный секретарь также поблагодарил посольства Китая и Таджикистана за их щедрый вклад в организацию мероприятия.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев поздравил СВМДА от имени казахстанского председательства. Он выразил уверенность, что все члены совещания направят свою политическую волю на то, чтобы сделать 21-е столетие веком Азии, поощряя сотрудничество, а не конкуренцию.

Кроме того, Алибек Бакаев во время приема вручил заместителю Генерального секретаря СВМДА госпоже Чи Фан медаль «Шапағат» – эта государственная награда была присуждена Указом Президента РК в знак признания заслуг китайского дипломата и ее личного вклада в развитие процесса СВМДА.

Дуайен дипломатического корпуса, посол Палестины Монтасер Абу Зейд поздравил секретариат СВМДА с успехами за прошедший год и поблагодарил госпожу Чи Фан за выдающуюся работу на посту заместителя генерального секретаря СВМДА, вручил ей подарок в знак признательности от имени дипломатических миссий в Астане.

Чи Фан в свою очередь выразила благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву, председательству СВМДА, Китайской Народной Респуб­лике и генеральному секретарю СВМДА, коллегам.

31-я годовщина СВМДА знаменует практическое начало процесса транс­формации, который подтверждает неизменную приверженность государств – членов СВМДА развитию регионального сотрудничества в Азии по всем пяти измерениям СВМДА и институциональному укреплению организации.

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