Знамя – символ Родины

Передавая друг другу казах­станский стяг, они объехали весь областной центр. Старт патриотической акции был дан на Свис­тун-горе, возле надписи «Орал» – символических ворот города. Первыми к голубому знамени прикоснулись представители уральского мотоклуба, которые провезли флаг до реки Чаган. Следующими эстафету приняли спортсмены-байдарочники. Символ государства был укреплен на катере, и в сопровождении восьми байдарок отрезок пути он проделал по одной из красивейших рек региона. В парке культуры и отдыха стяг вернулся на берег и был передан многократному чемпиону мира по самбо Ерболату Байбатырову. Пробежав до стадиона им. П. Атояна, он отдал его велосипедистам, ставшим замыкающими в необычном заезде и доставившим ценный груз на Новую площадь.

В честь четвертьвекового юбилея символов нашей страны в Уральс­ке прошли и другие праздничные мероприятия. В воскресенье днем по улицам города проехал агитационный автобус, а вечером была подготовлена концертная программа с участием известных в облас­ти артистов, состоящая из двух частей. В рамках первой горожан порадовали своим творчеством музыканты областной филармонии им. Г. Курмангалиева, а во второй, неофициальной, выступили молодые таланты и команда КВН сборной города Уральска.