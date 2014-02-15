Скорость изменений, происходящих во всех областях жизни современного общества, требует, прежде всего, подготовки высокопрофессиональных врачей нового поколения. «Знание трудное, но плодотворное» – именно этой крылатой фразой древних римлян можно охарактеризовать профессиональный багаж хорошего доктора. Дать такие знания – на выполнении этой задачи сосредоточены усилия преподавательского состава Карагандинского государственного медицинского университета. Образовательные программы каждого медицинского вуза республики включают в себя большое количество дисцип­лин, обеспечивающих фундаментальную теоретичес­кую и практическую подготовку будущего врача. Наше высшее учебное заведение – не исключение.

Дисциплины, формирующие и развивающие клинические навыки у студента, относятся к профилирующим и способствуют развитию клинического мышления. Кроме того, в ходе их изучения должны быть сформированы важнейшие врачебные умения, такие как определение приоритетных проблем пациента и их решение, разработка тактики ведения больного, основанной на принципах доказательной медицины. Важно привить студенту навыки межпрофессионального взаимодействия, построения коллегиальных отношений с другими специалистами здравоохранения. В связи с этим университет обеспечивает условия для раннего вхождения студентов в клинику, взаимодействия с пациентами, медицинским персоналом, обучает работе в команде, прививает профессионализм, коммуникативные навыки.

Студенты нашего вуза понимают, что только самостоятельная работа с пациентом, выполнение всего объема учебной программы под контролем преподавателя – единственно верный путь становления врача-клинициста. Система клинической подготовки в КГМУ основывается на непосредственном участии обучаемых в процессе диагностики и лечения под руководством наставников. Поэтому каждому студенту Карагандинского государственного медицинского университета гарантирован контакт с пациентами. Этому способствует меморандум, заключенный ректором университета и начальниками областных управлений здравоохранения, а также договоры о проведении профессиональной практики с более чем 200 медицинских организаций. Это позволяет будущим врачам принять непосредственное участие в лечении пациентов, осуществляемом на основании клинических протоколов, разработанных в республике. Ранняя клиническая направленность обучения позволяет определить образовательную траекторию с прицелом на будущую специальность.

К выпускному курсу студенты овладевают методами исследования больных, знают причины и механизмы развития болезни, клинику, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто встречающихся заболеваний. Поэтому главной задачей обучения становится именно отработка практических навыков и умений, развитие клинического мышления, а также формирование личности врача. Вместе с тем уровень ответственности за освоение клинических навыков и их количество необходимо увеличивать постепенно, так как становление врача происходит не сразу. Это предусматривает последовательное накопление личного опыта и расширение перечня освоенных навыков.

На первом-втором курсах закладываются основы для изучения клинических дисциплин: формируются научные представления о болезни, основных закономерностях возникновения, развития и завершения патологических процессов. Студенты познают общие закономерности развития микроорганизмов, изучают их роль в развитии инфекционной патологии человека. Именно на младших курсах накапливаются знания о лекарственных веществах. Ребята начинают знакомиться с азбукой доказательной медицины. Особое внимание уделяется первым шагам студента в клинике. Наряду с изучением базовых теоретических и общеобразовательных дисциплин первокурсники изу­чают «Введение в клинику» и «Коммуникативные навыки» в поликлиниках и больницах города, что дает им бесценный опыт первого прикосновения к больному. Здесь они знакомятся с основами сестринского ухода за пациентами, азами искусства общения с больными. Раннее вхождение в клинику и возможность наблюдения за больными позволяют студентам приобрести начальный клинический опыт, который закрепляется во время учебно-производственной практики в качестве помощников медсестры – вначале палатной, а затем и процедурной.

Освоению практических навыков благоприятствуют возможности учебно-клинического (симуляционного) центра, который был открыт в Карагандинском государственном медицинском университете в 2007 году согласно Государственной программе развития здравоохранения РК. В центре студенты учатся отрабатывать свои действия до автоматизма, используя муляжи и фантомы, имитирующие человеческий организм. Симуляционный центр вуза позволяет выполнять действия в обстановке, близкой к реальной. Обучающийся может многократно повторять свои действия, чтобы завтра уверенно подойти к больному человеку. Работа на симуляторах исключает риск ошибок, оплаченных здоровьем пациента. Но роль реальной практики, общения с настоящими пациентами остается в КГМУ главной.

Интегрированное обучение на третьем курсе позволяет заложить фундамент знаний по общей патологии, основным клиническим синдромам. На этом базируется дальнейшее изучение клинических дисцип­лин: пропедевтики внутренних болезней, общей хирургии. В этот период осваиваются универсальные клинические навыки обследования пациентов терапевтического и хирургического направления с учетом возрастных особенностей. Приобретаются умения расспроса и осмотра больных. Студенту предстоит распознать основные синдромы, продемонстрировать способности планирования и проведения дополнительных исследований. В учебно-клиническом центре осваиваются несложные хирургические процедуры. Процесс учебно-производственной практики служит своеобразным допуском для несложных манипуляций, применяемых к больным, под контролем преподавателя. Углубленному освоению клинических навыков по обследованию больных способствуют также смежные дисциплины: «Визуальная диагностика» и «Основы доказательной медицины». На выпускном курсе бакалавриата закрепляются навыки обследования больных, организации и проведения лечебно-диагностических процедур.

Стратегия обучения направлена на внедрение в учебный процесс новых и совершенствование существующих технологий, повышение мотивации к самообучению, развитию клинического мышления, организации способов последовательного овладения клиническими навыками, их совершенствования, а также организацию мониторинга качества образовательного процесса. Выпускник бакалавриата умеет расспросить, осмотреть больного, лечить наиболее часто встречающие заболевания, сдав обязательный квалификационный экзамен в территориальном департаменте Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, может работать в качестве фельдшера, медицинской сестры или акушера.

Завершив пятилетнее базовое образование, студенты продолжают обучение в интернатуре в соответствии с выбранной специальностью по направлениям: общая врачебная практика, внутренние болезни, хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология. Двухлетняя программа интернатуры предусматривает совершенствование практической подготовки выпускников, а также повышение их профессионального уровня и степени готовности к самостоятельной врачебной деятельности. В интернатуре обучающиеся самостоятельно ведут больных от момента поступления до выписки из стационара, оформляют медицинскую документацию, делают выписку из истории болезни, учатся открывать и продлевать больничный лист и так далее. Наряду с этим дежурят в больницах, отчитываются на утренних конференциях, работают в приемном покое. Интернатуру можно назвать финишной прямой становления врача как специалиста. Именно в процессе обучения в интернатуре окончательно формируется весь диапазон умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы в качестве врача. Именно в этот период будущий специалист наиболее приближен к пациенту и погружен в специфику будущей профессии. После сдачи государственных экзаменов, получения диплома врача, а также свидетельства об окончании интернатуры, выпускники еще не имеют доступа к врачебной практике. Приступать к самостоятельной клинической деятельности они могут только после независимой оценки приобретенных в ходе обучения знаний и навыков в Комитете контроля.

Подготовка специалистов в резидентуре ведется по узким направлениям: кардиология, фтизиатрия, нейрохирургия, травматология и другие, их более 40. В обязательную резидентуру идут обучаться будущие педиатры и акушеры-гинекологи, потому что охрана материнства и детства для нашего государства – важный приоритет. В резидентуре проводится более углубленное обу­чение по выбранной специальности, резиденты выполняют более сложные манипуляции, в частности на университетских видеоэндоскопических, лапароскопических, артроскопических стойках, гистерорезектоскопе.

Таким образом, в современном медицинском образовании преобладает традиционная прак­тическая направленность в обучении, при этом приоритетна ранняя клиническая подготовка, начиная с первого курса, и достижение высокого уровня клинической компетентности, что позволяет эффективно применять приобретенные знания и навыки в практической деятельности врача.

Бахыт КОШЕРОВА, проректор по клинической работе и непрерывному профессиональному развитию Карагандинского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор