За несколько лет работы он вырос уже до заместителя директора по учебной части лицея. В 2003 году Бауржан окончил казахско-турецкий лицей физико-математического направления в Актобе. Затем поступил в Центрально-Азиатский университет им. С. Демиреля. После вуза магистранта направили в 2012 году в Турцию. Бауыржан хорошо владеет турецким языком, и поэтому сложностей никаких в общении у него не возникало. Более того, его чаще всего приглашали в колледжи, где необходимо было преподавать на английском. То есть этот период практики ознакомления с системой зарубежного образования дал возможность основательно закрепить знания как турецкого, так и английского языков.

– Знать сразу несколько языков – только на пользу, – говорит Б. Бисекенов. – Поступая в наш лицей, ребята осваивают в совершенстве не три, а четыре языка. Поскольку такие предметы, как химия, физика, биология, математика, информатика, здесь преподают только на английском. На родном государственном – казахскую литературу, историю, географию. Отдельные предметы – на русском. Системно проходят занятия по изучению турецкого.

Причем в стенах лицея ни для кого не делают исключение, обучался ли ты в казахской или русской школе. Особый подход и при подготовке к различным предметным олимпиадам как областного, так и республиканского, международного значения. Зная хорошо английский, воспитанники лицея показывают отличные знания на турнирах за рубежом. Трое учащихся сейчас участвуют, к примеру, в научном симпозиуме в Тбилиси, 9 с призовыми местами вернулись на днях из Алматы, где продемонстрировали свои знания по информатике, робототехнике. Один из них удостоен серебряной медали, четверо – бронзовых наград. Совсем недавно проходила республиканская предметная олимпиада, на которой учащиеся актюбинского КТЛ завоевали 20 призовых мест и по праву оказались в тройке сильнейших по стране.

Казахско-турецкий лицей в Актобе физико-математического направления. Поэтому при поступлении, сдаче экзаменов, по словам Бауыржана Бисекенова, особое значение придается логическому мышлению ребенка и его математическим способностям. В ходе двухэтапного отбора производится набор 52 одаренных учащихся. Проживают они здесь же, в общежитии лицея. Учиться здесь престижно. Отсюда высокий конкурс: на одно место сразу несколько претендентов. Здесь уже начался прием заявок на новый учебный год. Число зарегистрировавшихся только по областному центру достигло 500 человек. А ведь есть еще районы.

– Мы гордимся своими воспитанниками, – говорит Бауыржан Мергенулы. – Лишь в прошлом году 8 наших выпускников поступили в Назарбаев­ Университет, 12 – в зарубежные вузы Канады, Америки, Чехии, Южной Кореи, остальные – в государственные университеты Казахстана. И никто не остается после получения диплома без работы. Все трудятся в самых ведущих компаниях РК в различных сферах экономики. Вот вам и реальный результат политики нашего государства. То есть благодаря Лидеру нации в стране созданы прекрасные условия для того, чтобы наши дети наряду с казахским активно овладевали другими языками и могли реализовать свой потенциал на благо всего общества.