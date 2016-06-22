​Знание языков – великая ценность

1053
Жубаныш БАЙГУРИНОВ

За несколько лет работы он вырос уже до заместителя директора по учебной части лицея. В 2003 году Бауржан окончил казахско-турецкий лицей физико-математического направления в Актобе. Затем поступил в Центрально-Азиатский университет им. С. Демиреля. После вуза магистранта направили в 2012 году в Турцию. Бауыржан хорошо владеет турецким языком, и поэтому сложностей никаких в общении у него не возникало. Более того, его чаще всего приглашали в колледжи, где необходимо было преподавать на английском. То есть этот период практики ознакомления с системой зарубежного образования дал возможность основательно закрепить знания как турецкого, так и английского языков.

– Знать сразу несколько языков – только на пользу, – говорит Б. Бисекенов. – Поступая в наш лицей, ребята осваивают в совершенстве не три, а четыре языка. Поскольку такие предметы, как химия, физика, биология, математика, информатика, здесь преподают только на английском. На родном государственном – казахскую литературу, историю, географию. Отдельные предметы – на русском. Системно проходят занятия по изучению турецкого.

Причем в стенах лицея ни для кого не делают исключение, обучался ли ты в казахской или русской школе. Особый подход и при подготовке к различным предметным олимпиадам как областного, так и республиканского, международного значения. Зная хорошо английский, воспитанники лицея показывают отличные знания на турнирах за рубежом. Трое учащихся сейчас участвуют, к примеру, в научном симпозиуме в Тбилиси, 9 с призовыми местами вернулись на днях из Алматы, где продемонстрировали свои знания по информатике, робототехнике. Один из них удостоен серебряной медали, четверо – бронзовых наград. Совсем недавно проходила республиканская предметная олимпиада, на которой учащиеся актюбинского КТЛ завоевали 20 призовых мест и по праву оказались в тройке сильнейших по стране.

Казахско-турецкий лицей в Актобе физико-математического направления. Поэтому при поступлении, сдаче экзаменов, по словам Бауыржана Бисекенова, особое значение придается логическому мышлению ребенка и его математическим способностям. В ходе двухэтапного отбора производится набор 52 одаренных учащихся. Проживают они здесь же, в общежитии лицея. Учиться здесь престижно. Отсюда высокий конкурс: на одно место сразу несколько претендентов. Здесь уже начался прием заявок на новый учебный год. Число зарегистрировавшихся только по областному центру достигло 500 человек. А ведь есть еще районы.

– Мы гордимся своими воспитанниками, – говорит Бауыржан Мергенулы. – Лишь в прошлом году 8 наших выпускников поступили в Назарбаев­ Университет, 12 – в зарубежные вузы Канады, Америки, Чехии, Южной Кореи, остальные – в государственные университеты Казахстана. И никто не остается после получения диплома без работы. Все трудятся в самых ведущих компаниях РК в различных сферах экономики. Вот вам и реальный результат политики нашего государства. То есть благодаря Лидеру нации в стране созданы прекрасные условия для того, чтобы наши дети наряду с казахским активно овладевали другими языками и могли реализовать свой потенциал на благо всего общества.

Популярное

Все
Есть теперь свой Дом культуры!
Будем строить интеллектуально-творческий хаб
Экибастуз создает новые кластеры
Золотая медаль – мастерам Астаны
Казахский язык – часть моей души
Прониклись духом Эллады
Школа мужества
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
От Золотого человека до наших дней
Путь к знаниям открыт
«О родная земля, я тобою был создан...»
«Века прошедшего стиль...»
На принципах гуманности
«Коркыт и мелодии Великой степи»
Деятельная любовь
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем
Начав с чистого листа, задать высокие стандарты дела
В клубе «Сөйле» занимаются и после 60
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Четыре поколения Бурлиновых связали свою судьбу с железной дорогой
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]