​Знаний много не бывает

Может быть, кому-то это покажется странным, но она благодарна судьбе за то, что на ее долю выпало немало испытаний. Как оказалось, невзгоды закаляют и учат стойкости, которая в предпринимательстве – необходимая черта характера. С детства мечтала стать врачом. Потом, когда подростком попала в больницу с серьезным диагнозом болезни сердца и суставов, детское желание стало мечтой. Наверное, потому что уже тогда научилась терпеть боль и с надеждой ждать прихода врача. После школы она с отчаянным упорством будет четыре года подряд поступать в медицинский. Выучит школьную программу почти наизусть. Но, видно, не судьба. Потом с первой попытки станет студенткой инженерно-технологического института, где, к слову, конкурс был ничуть не меньше, чем в медицинском. Окончит его с отличием и вернется в родной Уральск.

Профессия инженера-технолога мясомолочной промышленности в восьмидесятые годы, в период повального дефицита, была и востребованной, и престижной. Но грянул развал Союза и в тресте столовых и ресторанов, где она работала, начались сокращения. Опыта и знаний ей тогда вполне хватило для того, чтобы открыть первый в Уральске частный продовольственный магазин. Дела шли в гору, торговля давала хорошую прибыль. Она вышла замуж, родилась дочка. Гульжан ждала второго ребенка. Будущее казалось радостным и безоблачным. О том, как в одночасье все рухнуло, рассказывает сдержанно, но вполне откровенно. Когда это происходит с кем-то другим, кажется, что подобная история вполне банальна. Но тогда невозможно было поверить в то, что это случилось именно с ней. К тому же беда никогда не приходит одна. Сначала – предательство любимого человека, оставившего ее, беременную, с маленькой дочкой на руках ради другой женщины, болезни детей, ее болезнь, диагноз, который был сродни приговору. Жизнь из радужной приобрела сначала черно-белые тона, потом стала казаться беспросветной.

– Мне всегда везло на хороших людей, – говорит Гульжан. – Я встретила мудрую и добрую женщину. Куляш-апа сказала мне простые и добрые слова, ставшие моим жизненным кредо. В любой ситуации нужно уметь прощать, терпеть и любить. Эта формула жизни из трех слагаемых стала панацеей от всех горестей и напастей. Я считаю, что тогда не просто выжила, а словно родилась заново.

Этот путь – от любви до ненависти, и от ненависти – снова к способности любить, она прошла целиком. И это был отнюдь не один шаг. Случались дни, когда ей нечем было накормить детей. Именно тогда она пришла в союз женщин Приуралья «Үмiт». И сразу же попала в обстановку доброты и участия. Окончила курсы предпринимателей малого и среднего бизнеса, познакомилась с женщинами, которые после курсов открыли свое дело и вполне в нем преуспели. Поняла, что и она способна начать другую жизнь.

Сейчас трудно представить, что эта уверенная в себе женщина была когда-то на грани отчаянья. Она сумела найти дело, когда и бывшая профессия пригодилась, и мечту можно назвать сбывшейся. Гульжан Мухамбеткалиева помогает людям быть здоровыми, правильно организовать свое питание. Она подписала контракт с фирмой «Тенториум». Лекарства, косметические средства, изготовленные на основе продукции пчеловодства, пользуются спросом.

– Целебные свойства меда известны с древних времен, – продолжает она. – Пчеле миллионы лет. И за этот гигантский срок она ни разу не мутировала. Уже одно это заставляет задуматься о ее уникальности. Лекарства на основе меда широко использовали земские врачи в прошлые века. «Тенториум» применяет опыт прошлого в сочетании с современными разработками в этой области.

Успешным, как известно, может быть только развивающийся бизнес. Она стала встречаться с пчеловодами, вникать в их проблемы, искать пути решения. И снова ей повезло. В региональном филиале фонда «Даму» узнала о возможности пройти обучение топ-менеджменту в школе бизнеса университета «Туран-Профи». Заполнила анкету и попала в число счастливчиков, которым было предоставлено право за государственный счет пройти курс обучения с привлечением иностранных специалистов.

– Я увидела новое лицо казах­станского бизнеса, – рассказывает она. – В нашей группе были энергичные, молодые люди, многие из которых учились за рубежом. У них другой образ мысли, общения, иные подходы к решению любых проблем. А главное – желание работать в полную силу, с другой производительностью и эффективностью. Помимо специальных знаний, я усвоила главное правило: постоянное самосовершенствование – неизменное требование нового времени.

Вернувшись из Астаны, она во многом переиначила и свой бизнес. Дела пошли значительно лучше. Но хорошо усвоив урок – не останавливаться на достигнутом, в рамках проекта «Деловые связи» отправилась на четырехнедельную стажировку в Германию.

– Было множество встреч, во время которых я убедилась, что пчеловодство там поставлено на научную основу, – поясняет Гульжан Мажитовна. – Пасеки сертифицированы, развита селекция пчелиных семей, которые «работают» в любую погоду. Пчелы являются индикатором состояния экологии того или иного района. Очень много полезного узнала в Веймарском музее пчеловодства. Люди предпочитают отдыхать там, где есть пасеки. Работают специализированные кафе. Познакомилась с технологией производства меда и его переработки. Словом, получен огромный запас знаний, который положен в основу большого проекта, реализация которого потребует скоординированных усилий пчеловодов региона.

Гульжан утверждает, что мед Приуралья обладает уникальными лечебными свойствами и сравним разве что с горным или полученным в северных регионах. Суть проекта состоит в организации производства, где мед будет соединяться с маточным молочком, цветочной пыльцой, солодковым корнем. Каждый такой симбиоз является хорошим дополнением к лекарственным средствам при многих заболеваниях. «ДараЖан» планирует стать центром приема меда от пасечников. Объединившись, пчеловоды готовы бороться за запрещение реализации фальсифицированного меда на законодательном уровне.

– Радует то, что налаживаются отношения пасечников и сельхозпроизводителей, – говорит Гульжан Мухамбеткалиева. – Руководители крестьянских хозяйств отлично понимают, что, опыляя посевы, пчелы значительно повышают урожайность. Нами уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с руководством двух районов области, на основе которых кормовые культуры высеваются с учетом их медоносности. Государство создает уникальные условия для развития бизнеса. Пчеловоды получают микрокредиты, разработаны определенные правила выделения земель. Безошибочным признаком позитивных перемен в отрасли является то, что в пчеловодство потянулась молодежь. И еще я очень не люблю, когда кто-то ссылается на кризисные трудности. Кризис бывает только в головах. А для трудолюбивых людей – это время больших возможностей и новых проектов. Лично у меня впереди – непочатый край работы.