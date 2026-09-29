Знания определяют будущее

Образование
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

В Астане прошел международный форум «Малайзия – Центральная Азия – 2026» (MAHEF 2026)

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Участие в нем приняли представители сферы высшего образования Малайзии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Цель форума – создание площадки для взаимодействия между учреж­дениями высшего образования, позиционирование обоих регионов как взаимодополняющих образовательных центров, развитие синергии и использование совместных возможностей в сфере академической мобильности и развития человеческого капитала. В числе важных задач обозначено дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере высшего образования между нашими странами, а также развитие итогов инвестицион­ного круглого стола «Казахстан – Малайзия», прошедшего в мае 2024 года в рамках официального визита в РК Премьер-министра юго-восточного государства Сери Анвара Ибрагима.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Казахстане Мохд Адли бин Абдулла, открывая мероприятие, отметил важность развития сотрудничества:

– Малайзия и Казахстан разделяют твердое убеждение, что знания, навыки и инновации определят наше будущее. Высшее образование – это не просто направление сотрудничества, а стратегический мост между нашими странами.

По словам дипломата, особое значение имеют академическая мобильность, совместные исследования, обмен преподавателями, взаимодействие университетов и бизнеса, а также развитие цифровых навыков, ИИ, технического и профессионального образования.

Мохд Адли бин Абдулла обозначил главную задачу: превратить добрую волю в устойчивое партнерство с четкими целями. Посольство Малайзии выразило желание активно содействовать диалогу между образовательными учреждениями, будучи надеж­ным партнером, готовым делиться опытом и вместе строить взаимовыгодное сотрудничество, основанное на доверии, качестве и общих устремлениях.

В свою очередь директор департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Серик Калкаманов подчеркнул: будущее наших экономик и обществ зависит от сильных институтов, передовых исследований и высококвалифицированных специалистов. Центрально-Азиатский регион все больше становится академическим центром, соединяющим Европу и Азию. Казахстан же уделяет особое внимание качеству образования, развитию научного потенциала, цифровому предпринимательству, человеческому капиталу. И опыт Малайзии в этом направлении представляет особую ценность.

– Мы видим все больше возможностей для сотрудничества между нашими университетами и исследователями, реализации совместных научных и академических программ. Следующим шагом должно стать более тесное и амбициозное партнерство, – выразил уверенность представитель МНВО РК.

Серик Калкаманов также отметил перспективность расширения возможностей программы «Болашақ», взаимного признания квалификаций и академической мобильности, предложив использовать эту площадку для дальнейшего укрепления научного и образовательного потенциала и создания основы для будущих совместных проектов.

Официальная часть форума также включила в себя подписание Центром развития высшего образования и международного сотрудничества при МНВО и агентством Education Malaysia Global Services Меморандума о взаимопонимании. Кроме того, на выставке «Учеба в Малайзии» свои учебные программы представили ведущие университеты этой страны.

Отметим, что двумя днями ранее в Астане состоялся первый казах­станско-малайзийский университетский форум с участием министра науки и высшего образования Сая­сата Нурбека и министра высшего образования Малайзии Замбри Абдула Кадира. В рамках встречи подписан ряд документов, направленных на расширение сотрудничества между вузами двух стран.

#Астана #Образование #форум #MAHEF 2026

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