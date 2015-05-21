Знания плюс воспитание Свежий выпуск 430 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Участие в форуме известного ученого-гуманиста Шалвы Амонашвили придало семинару особый импульс: слушатели не только ознакомились с современными подходами к гуманизации образования, но и по-новому осмыслили идеи классической педагогики. Наглядным примером послужил открытый урок среди учеников 11-го класса гимназии «Самопознание». Размышления учащихся о смысле жизни, достижении счастья удивляли глубиной.

«Сегодня мы увидели не обычный урок, а таинство того, как учитель передавал свет ученикам. А что такое свет? Это совесть. Доброта и милосердие являются составляющими света. Всегда помните слова Дмитрия Менделеева: «Знания без воспитания – меч в руках сумасшедшего», – отметил Шалва Амонашвили.

Семинар собрал педагогов и психологов обще­образовательных школ, гимназий, преподавателей колледжей и воспитателей детских садов. Обсуждались вопросы внедрения нравственно-духовного образования «Самопознание» в целостный педагогический процесс.



