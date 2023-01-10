Знания – сила

Новый класс оснастили к началу зимнего учебного периода для военнослужащих. Как рассказал начальник пресс-службы РгК «Шығыс» Багдат Амангельды, кабинет предназначен для занятий по государственной правовой подготовке и решению задач при обеспечении общественного порядка.

– У нас стартовал зимний период обучения личного состава, – отметил руководитель пресс-службы. – В воинской части 5518 замес­титель Главнокомандующего Национальной гвардией, Халық ҚаҺарманы Кайрат Умбетов не только проверил готовность под­разделения, но и провел с офицерами первое занятие по государственно-правовой подготовке.

В целом в 2022 году по итогам проверки летнего периода в РгК «Шығыс» были подготовлены отличные военнослужащие, спорт­смены-разрядники, лучшие роты и взводы. Принятые обязательства боевого состязания подтвердили практически все воинские части.

Осенью в части «Шығыс» прибыли почти 200 парней из Жетысуской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской областей, а также Алматы. В течение месяца призывники проходили курс молодого бойца и в декабре в торжественной обстановке приняли присягу. На сегодня гвардейцы задействованы в охране общественного порядка в Усть-Каменогорске.