Знания – сила Свежий выпуск 10 января 2023 г. 0:54 41 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область В региональном командовании «Шығыс» Национальной гвардии РК открыли новый специализированный класс. Новый класс оснастили к началу зимнего учебного периода для военнослужащих. Как рассказал начальник пресс-службы РгК «Шығыс» Багдат Амангельды, кабинет предназначен для занятий по государственной правовой подготовке и решению задач при обеспечении общественного порядка. – У нас стартовал зимний период обучения личного состава, – отметил руководитель пресс-службы. – В воинской части 5518 заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией, Халық ҚаҺарманы Кайрат Умбетов не только проверил готовность подразделения, но и провел с офицерами первое занятие по государственно-правовой подготовке. В целом в 2022 году по итогам проверки летнего периода в РгК «Шығыс» были подготовлены отличные военнослужащие, спортсмены-разрядники, лучшие роты и взводы. Принятые обязательства боевого состязания подтвердили практически все воинские части. Осенью в части «Шығыс» прибыли почти 200 парней из Жетысуской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской областей, а также Алматы. В течение месяца призывники проходили курс молодого бойца и в декабре в торжественной обстановке приняли присягу. На сегодня гвардейцы задействованы в охране общественного порядка в Усть-Каменогорске.