​Знания – сила

В ходе ознакомления с деятельностью учебного заведения Аскар Мырзахметов обсудил с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза перспективы развития аграрной науки Казахстана. Заместителю Премьер-министра были представлены тракторный павильон Казахстанско-Белорусского центра подготовки и переподготовки инженерных кадров и Казахстанско-Германский центр точного земледелия, лаборатории зерноуборочных комбайнов, механизации кормоприготовления и агроинженерии, а также учебно-экспериментальный цех по переработке мяса и молока.

Гости посетили занятия в полиязычной группе, посмотрели беседу в режиме online со студентами КазАТУ, обучающимися в Белорусском государственном агротехническом университете в рамках Казахстанско-Белорусского центра. Такие беседы и лекции проводятся регулярно в специально оборудованных аудиториях и обеспечивают взаимный обмен знаниями между университетами.

Напомним, в Послании народу Казахстана Главой государства перед Министерством сельского хозяйства поставлена задача по увеличению объема инвестиций в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве.