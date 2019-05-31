Знания – ценный депозит

Сверяя маршрут

Согласно результатам международного исследования PISA 2015, система образования Эстонии считается одной из лучших в мире, находясь в одной группе с такими лидерами, как Сингапур, Япония, Финляндия, Канада. Эксперты считают, что успех этих стран заключается в том, что они ставят перед всеми обучающимися высокую планку и уделяют значительное внимание качественному преподаванию и поддержке школ необходимыми ресурсами. Эти страны имеют высокий уровень равенства доступа к образованию, качественное дошкольное образование, предоставляют отсрочку обучающимся, чтобы они смогли выбрать путь технического направления, не оставляют обучающихся в одном и том же классе на несколько лет, увеличивают поддержку неблагополучных школ и социально уязвимых обучающихся.

В нашей стране сфера образования также претерпевает реформы: с 2016 года внедрена программа обновленного содержания образования в школах, на дуальное обучение переходят колледжи, получили академическую свободу вузы, в данный момент обсуждается Закон РК «О статусе педагога». И это далеко не весь ряд преобразований. Но для того, чтобы путь реформ шел верной дорогой, нужно время от времени сверять маршрут. Потому по приглашению Министерства образования и науки группа работников казахстанского Министерства образования и науки побывала в Эстонии с визитом с целью изучения опыта прибалтийской республики.

Буквально несколько слов о приглашающей стороне. Министерство образования и науки Эстонской Республики курирует четыре направления: образование, науку, молодежную и языковую политику. Под началом МОН, которое вырабатывает политику в сфере образования, действует ряд структур, в том числе учреждение «Иннове», проводящее эту политику в жизнь.

Нацеленность на результат

Как отметил на первой встрече в Таллинне советник «Иннове» Эйнар Вяря, основная идея эстонского образования – образование в течение всей жизни. Государство заинтересовано в том, чтобы люди были способны учиться постоянно, потому что происходящие время от времени экономические кризисы поглощают рабочие места, а значит, человек должен быть способен переучиваться, чтобы найти себе применение.

Дошкольное обучение по закону не является в Эстонии обязательным, тем не менее, 94% детей ходят в детские сады, потому что их родители работают. Есть рамочная учебная программа для садов, они бывают муниципальными и частными, основная масса, конечно, относится к первым.

Эстония – страна небольшая, с населением в 1,3 млн человек. В ней чуть более 500 школ, ранее их было свыше тысячи, но их сократили, поскольку основная масса находится в ведомстве муниципалитетов, а они имеют право решать, содержать школы или сокращать. Климат в приморской стране влажный, зимой -20 по Цельсию ощущается как -30, и отапливать помещение школы для 10 учеников никто не будет. Проще обеспечить школьников подвозом, благо расстояния между селами-городами небольшие.

Из госбюджета школы финансируются по трем направлениям: зарплата учителям, учебные материалы и школьное питание абсолютно для всех учащихся. То есть вне зависимости от того, в какую школу ребенок идет – в государственную или частную – за ним идут деньги, отпущенные на эти цели. Все остальное – содержание здания, ремонт, отопление, зарплата вспомогательному персоналу – финансирует владелец школы – муниципалитет, МОН, а есть школы, находящиеся в его ведомстве, и частники.

По типу школы делятся на основные – с 1-го по 9-й класс, есть комплексы «детский сад – школа», прогимназии – с 7-го по 9-й класс, гимназии – с 10-го по 12-й классы, так называемые школы-трубы с 1-го по 12-й классы, но таких немного, существуют также гимназии для взрослых, то есть бывшие вечерние школы.

9-классное образование – обязательное, и получают его в основной школе. Здесь три ступени обучения: 1–3 классы, 4–6 классы и 7–9-й. Учебная программа единая по стране, но на ее основе создают свою школьную в зависимости от того, какая специфика у школы, и расписана она так, чтобы в каждой из ступеней были достигнуты определенные результаты. При этом школа вправе сама организовывать процесс внутри ступени – решать, в каком классе и какие предметы начинать преподавать. Кроме обязательных предметов школа может по своему усмотрению использовать 8 часов в первой ступени, 10 – во второй и 4 – в третьей на любые предметы. Допустим, может добавить часы к обязательным предметам, может ввести новый, к примеру, к четырем иностранным языкам добавить китайский.

С согласия попечительского совета, а это обязательный орган в школе, можно интегрировать обязательные предметы: например, математику вести на английском . Единственное требование – к концу ступени обязательные результаты должны быть достигнуты по обоим предметам и по каждому выставляется оценка, то есть не должно получиться так, что ни решать уравнения, ни говорить по-английски ученик не научился. По окончании 9-го класса эстонские ребята сдают 3 экзамена: эстонский язык, математику, предмет по выбору и еще защищают творческий проект: можно сыграть на пианино или смастерить табуретку. Это сделано для того, поясняет Эйнар Вяря, чтобы у ребенка сформировалось ощущение успеха.

У гимназий своя программа. Каж­дая из них предлагает 122 курса, 63 из которых – обязательные, 48 – профильные, то есть по выбору ученика, 11 курсов – подчеркивающие своеобразие школы. К примеру, в Эстонии есть область Выру, где говорят на диалекте, так вот, для его сохранения введен специальный курс. Могут быть авторские курсы, которые утверждает директор. По окончании средней школы сдают 3 государственных экзамена, разрабатываемых «Иннове», – эстонский язык, математику и иностранный язык, затем профильный предмет и исследовательскую работу.

Когда школа – не казарма

Школы, которые довелось увидеть нашей делегации, оставили о себе приятное впечатление. Нас встретили не казенные коридоры, а яркие холлы со стенами, увешанными рисунками, творческими работами детей. В каждой из них мы видели скалодромы в коридорах, чтобы на перемене ребенок мог размяться, наборы лего или настольные игры. Стоят в холлах диванчики и парты – во время урока можно отделиться от класса и сделать свою работу, одному или в группе, сидя в коридоре. Да хоть на полу с учебником расположись – никто ничего не скажет. На уроке математики вместо стульев могут быть фитболы – огромные гимнас­тические мячи: выходит, ребенок и ум занимает, и за осанкой следит!

В таллиннской 21-й гимназии-трубе идет урок эстонского языка, дети занимаются на школьных планшетах.

– Не подумайте, что наши дети постоянно занимаются на планшетах, они также работают и в тетрадях, потому что письмо и грамматику никто не отменял, – говорит заместитель директора гимназии Юта Хирв, демонстрируя на одной из стен каллиграфические работы детей. К слову, на уроках в учебных целях разрешается пользоваться своими смартфонами, а вот на переменах – нет.

21-я – одна из крупных школ, в ней обучаются 1 385 учеников, часть начальных классов учится во вторую смену, что для Эстонии большая редкость. Издавна школа была с углубленным изучением английского, но кого этим теперь удивишь? И в 2016 году в ней открыли кабинет роботики, найдя спонсоров для закупа инструментария.

Расмус Китс, ведущий курс роботики, настоящая находка для гимназии: сам разработал учебную программу, делится теперь опытом работы с другими коллегами. Роботы, собранные школьниками, вполне подвижны и функциональны. Есть специализированный музыкальный класс, и дети нам вдохновенно сыграли на настоящих инструментах и спели. Еще одна фишка: 21-я получила награду «Предприимчивая школа Европы». В ней преподается курс экономики и предпринимательства, ребятами создано несколько фирм, и одна из них, к примеру, занимается дизайном товаров народного потребления. В «трубе», как и во всех остальных школах, учащимся прививают навыки цифровой грамотности. Дело в том, что в Эстонии 99% всех услуг цифровизированы – личное присутствие требуется только в трех случаях – при вступлении в брак, разводе и при продаже недвижимости. Потому на выходе из школы выпускник обязан чувствовать себя в цифровом мире как рыба в воде.

А вот сельская основная школа Вяэтса взяла за основу экологическое направление, «зеленые» технологии. На крыше ее здания уставлены солнечные батареи, которые обеспечивают электроэнергией. Мало того, в учебном заведении установлены датчики, измеряющие температуру воздуха, влажность, количество СО2, расход электроэнергии. Все эти показатели нужны не только для того, чтобы экономить, поддерживать здоровую атмосферу в школе, но и использовать в исследовательских работах на уроках физики, химии, биологии.

Информационная система образования наподобие нашей Нацио­нальной образовательной базы данных, электронные журналы и дневники тоже присутствуют в жизни эстонской школы. Но в основном до 6-го класса включительно оценки не ставят, есть только формативное оценивание, когда каждые полгода учителя-предметники расписывают, в чем преуспел ученик, а что следует подтянуть. За 6 лет образуется внушительный томик на каждого школьника. Один из таких нам продемонстрировал в школе Пеетри директор Лууле Ниинисале. При этом она отметила, что с родителями идет постоянный диалог, и они тоже со своей стороны оценивают достижения своего ребенка, думают над тем, чем могут помочь ему. С 7-го класса выставляются оценки, официально система 5-балльная, правда, вокруг нее идут дискуссии – слишком малы ее границы для оценивания школьников. Но основной аргумент «живучести» 5 баллов – родители так привыкли. На второй год неуспевающих не оставляют, всегда фокусируются на том, чтобы помочь немотивированному ученику, а не пытаются вытолкнуть его из школы, как это практиковалось иногда в наших гимназиях и лицеях, считающих, что с отстающими им возиться недосуг и это удел школ попроще. Но даже если ученик сам ушел из школы, не окончив ее, у него все равно есть шанс получить базовое образование, но об этом чуть позже.

Рейтинги школ в Эстонии не любят и не проводят. Их составляют по результатам госэкзаменов журналисты в летний период информационного спада. Причем у каждого СМИ свой рейтинг. МОН считает все это журналистскими заморочками, утверждая, что родители выбирают учебное заведение не по рейтингам, а по тем фишкам, которые предлагают школы: у кого лучший класс роботики, у кого сильная языковая подготовка или крепкий естественнонаучный профиль.

Учитель и в Эстонии учитель

Ставка у учителя 35 часов, в это время входят и уроки, и проектные работы, и проверка тетрадей. Идея заключается в том, чтобы человек отработал свои часы и шел домой отдыхать, а не проверять тетради. Но! В реальности это не работает, потому что учителей не хватает. Им приходится брать большие часовые нагрузки. Престиж профессии в Эстонии, как и у нас, пошатнулся. Хотя государство делает все от него зависящее: по закону зарплата учителя должна быть выше средней по республике, и сейчас педагоги получают 1 200–1 300 евро. Сумма, на наш взгляд, приличная, но вот жизнь в Эстонии недешевая – после уплаты налогов, коммунальных услуг и прочих расходов учительский кошелек не кажется таким уж увесистым. Зарплата не зависит от стажа, а это значит, что начинающий педагог не в ущербе. За классное руководство доплачивается от 140 до 200 евро. Директор решает вопросы по дифференцированной оплате труда – к примеру, если школе не требуется обновление учебных материалов, то выделенные на это из госбюджета деньги можно использовать на доплату учителям. То есть внутри школы руководитель довольно гибко может распоряжаться деньгами.

Требование к учителю – наличие магистерской степени. Но директор имеет право принимать по договору на год и бакалавра, если на образовавшуюся вакансию нет ни одной заявки. Нет особых требований по повышению квалификации. Как ответили нам в «Иннове», у педагогов достаточно ума, чтобы самим повышать свою квалификацию. Но деньги на эти цели у школы есть – в фонде зарплаты 1% предусмотрен на повышение квалификации. 20 дней в году с сохранением заработной платы учитель может потратить на собственное обучение. Естественно, есть в стране организации, занимающиеся повышением квалификации учителей, в том числе подведомственные МОН, но нет конкретного требования по объемам, частоте обучения. Существуют еще различные европейские учебные программы, реализующиеся за счет средств Евросоюза. Вывод тут один – за профессионализм педагога отвечает директор школы как работодатель и сам учитель.

Я в рабочие пойду...

Человек, умеющий что-либо делать своими руками, на Западе всегда ценился высоко. Система профессионального образования в Эстонии гибкая: профессию можно получить без окончания основной школы, то есть после 6-го класса. Ну, бывает, не доучился молодой человек до 9-го по каким-либо причинам. Можно отучиться 1 год и получить специальность на базе 9 лет без получения среднего образования. Еще один вариант – на базе 9 лет с получением среднего образования, на что уйдет 3 года, и на базе гимназии год-два или даже 6 месяцев в зависимости от специальности.

В системе профобразования на сегодня обучаются 24 тыс. человек. Для сравнения, в гимназиях – 22 тыс.

– На первый взгляд покажется, что школьники охотно идут в ряды синих воротничков, но закавырка в том, что 36% из 24 тысяч – это люди 25 лет и старше, – констатирует Эйнар Вяря. – В чем дело? А в том, что профобразование бесплатное, потому взрослые эстонцы, бывает, и с докторской степенью идут и получают новую специальность. Допустим, захотелось филологу выучиться на садовника, чтобы у дома профессионально оформить собственный сад, человек выучился, а потом, так сложилось, занялся пчеловодством – как в саду не поставить несколько ульев? И жизнь пошла в другом русле.

Случается, что и в 70 лет люди идут получать образование: нравится человеку из кожи мастерить вещицы, так он и надумал выучиться кожевенному делу. Профтехзаведения с удовольствием берут на учебу взрослых людей – они дисциплинированы, мотивированы. И реальность такова, что только треть выпускников идет в профтехучилища, а хотелось бы, чтобы половина. Но бытуют до сих пор советские предубеждения по поводу непрес­тижности рабочих профессий. И в Эстонии, конечно, хотят добиться того, чтобы профтехобразование стало популярным у молодежи.

Их университеты

Высшее образование на эстонском языке бесплатное. Диплом можно получить в шести академических государственных вузах и одном частном, в 13 прикладных или технических, выпускающих не бакалавров и магистров, а специалистов (инженеров, летчиков, строителей и так далее) – это 8 государственных и 5 частных. Вузы автономные, есть закон о каждом университете – о Таллиннском университете, о Тартуском… Страна небольшая, могут себе позволить.

Но рассказывая об университетах, сделаю акцент не на количестве студентов, не на цитируемости научных статей и зарабатываемых вузами средствах, а на их связи с обществом, с реалиями дня настоящего. Таллиннский технологический университет с более чем 100-летней историей обладает большим кампусом, на территории которого расположился TalTech Mektory – центр, объединяющий ученых, студентов и предпринимателей с целью генерации свежих идей. В его стены приходят студенты, чтобы научиться бизнес-планированию, сделать реальные шаги на пути к открытию собственного дела, в чем и помогают бесплатно в течение четырех месяцев порядка 200 менторов. На первые полгода также можно бесплатно арендовать помещение под свою фирму. Координатор Меэли Семенов показала нам ряд лабораторий – робототехники, электроники, виртуальной реальности, вентиляции, металловедения, деревообработки, куда за небольшую плату – 10 евро на 2–3 часа приходят позаниматься школьники, чтобы подкрепить и углубить знания, полученные на уроках. Отбоя от школьников, как нам показалось, нет, – при нас в деревообрабатывающей лаборатории трудились… девочки.

Балтийская школа кино, СМИ, искусств и телекоммуникаций Таллиннского университета тоже ведет большую работу со школьниками и учителями в рамках созданного центра передового опыта в облас­ти медиаинноваций и цифровой культуры. По словам специалиста по непрерывному образованию Катрин Сигияне, в центре школьникам дают азы грамотного общения в соцсетях, учителей учат создавать мультфильмы, которые можно демонстрировать на уроке при подаче новой темы и даже молодых руководителей школ обучают ораторскому искусству, умению держаться перед камерой, а значит, перед публикой, заодно открывая им секреты режиссерской «кухни».

От вузов не отстают музеи. Морской музей Эстонии, к примеру, предлагает порядка 300 часов образовательной программы, в рамках которых дети от мала до велика могут познакомиться с одним из старейших ледоколов 1914 года постройки, и легендарной подлодкой, узнать полезную информацию о навигационных приборах, океанских течениях, провести эксперименты по определению плотности воды... Это и есть та самая функциональная грамотность, которую во главу угла ставит теперь и наша школа. Инструментов выделиться на фоне классической школы очень много, но в музее говорят, что не конкурируют с нею, а дополняют. Потому учителя рады сотрудничать и с удовольствием ведут детей в музей, чтобы показать, как на деле действуют законы физики или химии, давая понять, что полученная в школе и музее информация когда-нибудь пригодится тем, кто будет работать на море, да и в жизни вообще.

В качестве резюме… Отмечу, что словосочетания «по выбору», «на усмотрение» довольно часто встречались в разговоре с экспертами, ректорами вузов, директорами и завучами школ. Это говорит о том, что учебные заведения обладают самостоятельностью, над ними не довлеет столица в лице МОН, волостные управления образования, ведь справедливо считается, что на местах лучше знают о своих потребностях, возможностях и уж точно ориентированы на то, чтобы дать своим детям все самое лучшее.

Практически каждый музей имеет образовательную программу, каждый вуз содержит не один научный центр, бизнес-инкубатор и другие структуры, помогающие держать связь с учебными заведениями, с талантливой молодежью, с предпринимателями, заинтересованными в свежих идеях. Потому знания, полученные школьником, студентом, не остаются мертвым, ненужным багажом, а превращаются в ценный депозит, которым можно будет воспользоваться в будущем.