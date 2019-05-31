Знания – ценный депозит

Подросток на снегоходе протаранил толпу людей в Актобе: подробности происшествия
Из ада пламени: видео тушения пожара с экшен-камеры опубликовало МЧС
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
В ВКО мать оштрафовали после того, как она уронила ребенка с балкона третьего этажа
"Продали за шесть баранов и 200 тенге": уроженец Узбекистана заявил на полицейских Жетысу
Отставной генерал стал президентом Чехии
Фестиваль красоты и моды среди особенных детей прошел в Астане
Туман накроет некоторые регионы Казахстана
"У нас необычная зима": в Шымкенте уже начались противопаводковые мероприятия
Школьный учитель заболел гепатитом А в Атырау
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
В Костанае мужчина сжег себя в подъезде жилого дома
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
В режиме инфляционного таргетирования
На партийном поле перемены
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Трое парней погибли в ДТП в Алматы
Мировая сенсация от Елены Рыбакиной
Два человека пострадали от взрыва газового баллона в Караганде
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане