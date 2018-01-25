Знания в приоритете

Действительно, мы живем в ­быстро меняющемся мире, который выдвигает свои условия, требования. Сегодня давать детям просто базовые знания мало, нужно ставить во главу угла функциональную грамотность, развитие навыков более высокого порядка – это анализ, синтез, критическое мышление, умение оценивать, делать выводы. Вот с этой стороны все 10 пунктов Послания, в частности, развитие «умных» технологий, «перезагрузка» финансового сектора, внедрение цифровых технологий в сфере транспорта и логистики так или иначе подвигают к тому, чтобы мы полностью адаптировали, как сказал Президент, систему образования под меняющийся мир, под условия Четвертой промышленной революции.

В условиях обновления содержания образования перед нами стоят 4 задачи. 1-я – это постоянное совершенствование, анализ учебных программ, которые применяются в школе. 2-я – от нас требуется пересмотреть систему оценивания, потому что это показатель того, как усваивается новая программа, как мы движемся вперед. 3-я – во всех школах необходима доброжелательная образовательная среда: ребенок вправе чувствовать себя в школе комфортно, для чего взаи­моотношения учителя и ученика должны быть очень добрыми. И 4-я – это эффективное использование материально-технической базы, которая создана государством для обучения детей. Все школьные лаборатории, вся школьная инфраструктура должны работать как единая творческая лаборатория, как центр творческого развития, где много внимания уделяется интеграции знаний, предметов.

Президент отметил важность вовлечения молодого поколения в научно-исследовательскую и промышленно-технологическую среду. Детям обязательно нужен доступ к новым технологиям. Учебная программа всегда должна дополняться элективными курсами, если вне­школьные организации будут оснащены кабинетами робототехники, 3D-принтерами, другой техникой, завтра качество образования в школах повысится, ведь ребенок, создавая робота, составляя программы, будет находиться в поиске, у него появится мотивация, интерес к учебе.

В 7-м направлении Послания сказано о повышении квалификации учителей, о том, что педагоги­ческим вузам требуется полностью пересмотреть систему подготовки педагогов. И это очень важный посыл, поскольку главная фигура в образовании – это прежде всего учитель, который хорошо знает свой предмет, владеет методикой и технологией преподавания, знает психологию и возрастные особеннос­ти детей. Президент говорит о том, что оплата труда должна зависеть от квалификации учителя, поэтому сейчас в системе образования идет подготовка к национальным квалификационным тестам. Согласна с тем, что эта мера будет стимулировать педагогов к постоянному совершенствованию.

Миссия Назарбаев Интеллектуальных школ заключается в разработке и внедрении инновационной системы школьного образования, интегрирующей лучшие казахстанские традиции и международный опыт, а также в трансляции опыта в систему среднего образования страны. Иначе говоря, наши школы созданы как экспериментальные площадки. Глава государства дал поручение, чтобы Интеллектуальные школы стали в регионах методи­ческими центрами, способствующими внедрению новых стандартов в образовании. И они действительно стали востребованными методическими центрами, мы проводим огромное количество семинаров для учителей страны по программам, разработанным в Назарбаев Интеллектуальных школах, у нас благодаря новым технологиям работает в онлайн-режиме системно-методический комплекс. В помощь педагогам страны – образовательный ресурсный центр, цент­ры педагогического мастерства, педагогических измерений, образовательных программ, созданные в АОО ­«Назарбаев Интеллектуальные школы». Считаю, что Послание Президента дает карт-бланш педагогическому сообществу страны. И сегодня нужно смело и уверенно внедрять в учебный процесс обновленное содержание образования.