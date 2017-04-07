​Знания – залог успешной торговли

Заявка нашей страны приз­нана лучшей среди 12 поступивших предложений из семи стран региона. В обучающих семинарах, которые пройдут на базе Университета международного бизнеса (UIB), принимают участие государственные служащие стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Заместитель председателя ВТО господин И Сияжун отметил, что для Казахстана, как новичка ВТО, это очень важное событие. Он напомнил, что члены ВТО признали Казахстан страной с предсказуемым и благоприятным инвестиционным климатом, которая проводит торговую политику с нормами международного права. Данный курс является основным и ключевым моментом установления партнерских отношений между нашей страной и ВТО.

– Цель региональных курсов – дать участникам тренинга глубокие знания о функцио­нировании ВТО, ее правил и процедур, содействовать развитию связей между участниками курсов и экспертами ВТО, а также региональными экспертами, – подчеркнул И Сияжун.

Вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков выразил уверенность, что членство в ВТО будет способствовать дальнейшему укреплению экономики Казахстана и росту благосостояния народа. По его словам, региональные курсы дадут не только глубокие знания о функционировании ВТО, но и будут способствовать укреплению регионального сотрудничества, учитывая географию участников.

Для нашей страны, как нового члена ВТО, это большое и престижное событие, которое закладывает основы для долгосрочного сотрудни­чества между Казахстаном и ВТО в области обучения и предоставления технической помощи. Академик НАН РК, профессор Кенжегали Сагадиев напомнил, что Всемирная торговая организация представляет собой огромный свод юридических норм и правил, регулирующих меж­дународную торговлю.

– Чем лучше мы будем знать эти нормы и правила, тем эффективнее будем действовать в сфере международной торговли. Эти знания будут способствовать налаживанию долгосрочного сотрудни­чества между Казахстаном и ВТО для полноценного использования преимуществ многосторонней торговой системы, – сказал академик.

Одна из участниц региональных курсов, Ворана Калеми, представляющая министерство экономического развития, туризма, торговли и предпринимательства Албании, сообщила в беседе с корреспондентом газеты, что Сербия вступила в ВТО в 2000 году. По ее словам, одним и главных преимуществ членства в этой организации является техническая поддержка, которая способствовала привлечению инвестиций в их страну.

Сегодня более 90% торговли Казахстана приходится на страны – члены ВТО, объем­ внешней торговли нашей страны в 2016 году сос­тавил 58 млрд долларов. За послед­ние 10 лет в экономику страны привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму более 200 млрд долларов. Это является свидетельством того, что Казахстан глубоко интегрирован в мировую торговую и экономическую систему и является ее неотъем­лемой частью.