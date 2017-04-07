​Знания – залог успешной торговли

Свежий выпуск
Айгуль Турысбекова, Алматы

Заявка нашей страны приз­нана лучшей среди 12 поступивших предложений из семи стран региона. В обучающих семинарах, которые пройдут на базе Университета международного бизнеса (UIB), принимают участие государственные служащие стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Заместитель председателя ВТО господин И Сияжун отметил, что для Казахстана, как новичка ВТО, это очень важное событие. Он напомнил, что члены ВТО признали Казахстан страной с предсказуемым и благоприятным инвестиционным климатом, которая проводит торговую политику с нормами международного права. Данный курс является основным и ключевым моментом установления партнерских отношений между нашей страной и ВТО.

– Цель региональных курсов – дать участникам тренинга глубокие знания о функцио­нировании ВТО, ее правил и процедур, содействовать развитию связей между участниками курсов и экспертами ВТО, а также региональными экспертами, – подчеркнул И Сияжун.

Вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков выразил уверенность, что членство в ВТО будет способствовать дальнейшему укреплению экономики Казахстана и росту благосостояния народа. По его словам, региональные курсы дадут не только глубокие знания о функционировании ВТО, но и будут способствовать укреплению регионального сотрудничества, учитывая географию участников.

Для нашей страны, как нового члена ВТО, это большое и престижное событие, которое закладывает основы для долгосрочного сотрудни­чества между Казахстаном и ВТО в области обучения и предоставления технической помощи. Академик НАН РК, профессор Кенжегали Сагадиев напомнил, что Всемирная торговая организация представляет собой огромный свод юридических норм и правил, регулирующих меж­дународную торговлю.

– Чем лучше мы будем знать эти нормы и правила, тем эффективнее будем действовать в сфере международной торговли. Эти знания будут способствовать налаживанию долгосрочного сотрудни­чества между Казахстаном и ВТО для полноценного использования преимуществ многосторонней торговой системы, – сказал академик.

Одна из участниц региональных курсов, Ворана Калеми, представляющая министерство экономического развития, туризма, торговли и предпринимательства Албании, сообщила в беседе с корреспондентом газеты, что Сербия вступила в ВТО в 2000 году. По ее словам, одним и главных преимуществ членства в этой организации является техническая поддержка, которая способствовала привлечению инвестиций в их страну.

Сегодня более 90% торговли Казахстана приходится на страны – члены ВТО, объем­ внешней торговли нашей страны в 2016 году сос­тавил 58 млрд долларов. За послед­ние 10 лет в экономику страны привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму более 200 млрд долларов. Это является свидетельством того, что Казахстан глубоко интегрирован в мировую торговую и экономическую систему и является ее неотъем­лемой частью.

Популярное

Все
16 декабря в Семее у памятника Кайрату Рыскулбекову собрались участники исторического Желтоксана, представители интеллигенции и молодежь
В школах Астаны прошла неделя, посвященная памяти и историческому значению национально-освободительного движения «Алаш»
Услышать, прикоснуться, прочитать на ощупь – такие возможности дарит своим посетителям с особыми образовательными потребностями Национальный музей РК
Паралимпийцам из Жанаозена не дают заниматься в новом спорткомплексе
В Восточном Казахстане недро­пользователи «сэкономили» больше полумиллиарда тенге, предназначенных на развитие местных территорий
Неделима и неприкосновенна
Ключевой партнер Жетысу
Несколько малышей с редким неврологическим заболеванием впервые получили для лечения дорогостоящие лекарства
Получите: вам – марихуана
Чему научит банда умных?
Конституционный контроль: история и современность
Славная песня батыру
Меморандумы на общую сумму свыше 700 млрд тенге подписаны в ходе форума «Туған жерге тағзым» в Алматинской области
Чтобы восстановить пациента
«Бронза» мира – у хорватов
Интеллектуальная байга
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане
​​​​​​​Бюджет на вырост
Дорогу молодым!
Подвиг капитана
У акимов станет больше заместителей
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
"Дерево мира" презентовали в Астане
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
Кульгинов ответил на вопрос, сколько денег тратит его семья на продукты
"Такого разговора не было" – глава Минэнерго о создании газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном
Токаев рекомендовал чиновникам не увлекаться путешествиями в виртуальном мире
Когда начнется легализация иностранных автомобилей в Казахстане
Как Правительство будет снижать износ электро-, тепло- и инженерных сетей, рассказал премьер
Ряд торжественных мероприятий к 90-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя и поэта Какимбека Салыкова прошел в Алматы
Токаев поздравил теннисиста Алана Курмангалиева: Трудись, борись и побеждай
Эта ситуация продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону – Токаев о ЧП в Экибастузе
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Свежий выпуск
Славная песня батыру
Свежий выпуск
Дорогу молодым!
Свежий выпуск
Красота внутри
Свежий выпуск
Получите: вам – марихуана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]