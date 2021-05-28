​Знаниями надо делиться

Қазақ тілі
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Елена Ульянкина, Караганда

Выступая на первом заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что надо поддерживать тех, кто стремится выучить казахский язык. «Пусть каждый гражданин, знающий государственный язык, делится своими знаниями с друзьями, коллегами, знакомыми, – сказал Президент. – Это благородное начинание, безусловно, продемонстрирует наше взаимоуважение и укрепит единство».

Студентка Медицинского университета Марина Султанова личным примером подтверждает правильность этого суждения. По национальности она – курдянка. При этом девушка владеет и родным, и русским, и казахским языками. Своими знаниями с Мариной поделилась бабушка. Она родилась в Казахстане уже после того, как ее родных в 1937 году депортировали из Азербайджана. Семья курдов поселилась в ауле, став для казахов добрыми соседями.

– Мой родной язык не похож на казахский. Он не относится к тюркской группе, – объясняет Марина Султанова. – Но несмотря на это моя бабушка освоила его и сейчас разговаривает чисто, послушаешь и не скажешь, что она курдянка. Это она научила меня говорить по-казахски. В детстве бабушка укладывала меня в бе­сик, называла ласковыми словами и рассказывала о национальных традициях казахского народа. Я до сих пор обращаюсь к ней «ана», потому что бабушка воспитала меня.

Марина ходила в детский сад с казахским языком обучения, а потом родители отдали ее в русскую школу. Так было удобнее, потому что учебное заведение находилось недалеко от дома. Благодаря этому девочка научилась разговаривать на двух языках. В школе способную ученицу приметили учителя-лингвисты, занимались с ней дополнительно и частенько отправляли ее на конкурсы и олимпиады по казахскому языку. Марине это нравилось. Ее поддерживали родные, которые переняли множество казахских традиций.

– Когда приезжают гости, мы подаем к столу бешбармак, – перечисляет Марина. – У нас на свадьбах проводят обряд «бет­ашар» и устраивают қыз ұзату, то есть проводы невесты. Во время праздничных застолий мы поем песни на казахском языке. Я и сама их часто слушаю. Это и помогает обогащать мой словарный запас. Мы живем в Казахстане, а значит, должны изучать казахский язык, владеть им хотя бы на разговорном уровне. Это помогает в нашей повседневной жизни.

Сейчас наша героиня учится на 1-м курсе в Медицинском университете Караганды. Она осваивает профессию фармацевта, хотя поначалу хотела стать кардиохирургом. Марина посоветовалась с родителями и решила отказаться от мысли стать врачом. Слишком долго учиться для того, чтобы получить желанный диплом и устроиться на работу по специальности.

– Мои родители знают, что, если я с головой уйду в медицину, то меня оттуда вряд ли вернешь. А нужно думать не только о карьере, но и своей личной жизни, – улыбается студентка. – Поэтому я решила стать фармацевтом, тем более что срок обучения этой специальности небольшой – 5 лет. Думаю, после вуза у меня будет хорошая перспектива устроиться на работу в фармацевтическую компанию. Знание двух языков, а сейчас учу еще и английский, поможет мне в продвижении по карьерной лестнице.

Марина скромно добавляет, что еще не в совершенстве освоила государственный язык, да к тому же у нее есть небольшой акцент. Но справиться с этим ей помогают друзья и сокурсники-казахи. Студентка каждый день общается с ними, задает вопросы и старается запоминать новые слова, которые слышит от окружающих. Марина убеждена в том, что нет предела совершенству.

– Когда ты хочешь выучить язык, самое важное, я считаю, найти людей, которые с тобой будут разговаривать, подсказывать и давать советы, если ты ошибешься, – делится своим мнением наша героиня. – Благодаря им ты перестанешь бояться разговаривать и начнешь пополнять свой словарный запас. На первых порах это самое важное. Для меня таким человеком была моя любимая бабушка. А теперь мне помогают сокурсники из университета. Я им всем очень благодарна за это.

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