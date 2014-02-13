Общество
Знать – хорошо, уметь – неоценимо

Как будущим работникам здравоохранения правильно усвоить и применить теорию на практике? Только на занятиях, которые проводятся в клиниках, в контакте с пациентами. А это не всегда возможно, утверждает директор медицинского колледжа Караганды Аманжол Нурбеков и перечисляет причины: ограничение присутствия посторонних в стационарах ввиду распространения инфекций, несогласие больных с тем, чтобы с ними работали практиканты. 

Но с февраля жизнь колледжа изменилась. В нем открылся центр дуального образования. Будущие медсестры и фельдшеры познают практику, начиная с простейших навыков и кончая сложными манипуляциями, при помощи инновационных технологий и оборудования. На виртуальных тренажерах тестируются и оттачиваются лечебные приемы. А с повышением квалификации растет эффективность и безопас­ность медицинской помощи населению. 

Метод использования в обучении виртуальных «пациентов»-тренажеров не нов, его используют в медицинских вузах и колледжах за рубежом и в нашей стране. На манекенах позволено делать неограниченное число повторов для отработки самых сложных процедур, и это снижает стресс при самостоятельных манипуляциях. В том признаются студентки третьего и четвертого курсов, которые с удовольствием осваивают профессию в центре. 

А есть ли недостатки при таком обучении? Основной недостаток, улыбается директор колледжа, высокая стоимость оборудования. В него входят программное обеспечение, компьютер и электронные механические периферии. Необходимые 80 млн. тенге на приобретение тренажеров были заработаны самим колледжем благодаря оказанию платных услуг. Средства целенаправленно копились не один год. В течение четырех лет в учебном заведении создавались кабинеты сестринского ухода. Из них родились отделения хирургии, терапии, акушерства, детских болезней. В итоге учебный блок укрепился сильной базой профессионального образования и подготовленными специалистами. По мнению А. Нурбекова, подобные центры дуального образования надо создавать совместно с практическим здравоохранением, чтобы повсеместно повысить профессиональный рост медицинских кадров. 

На презентации ЦДО высокую оценку инициативе руководства колледжа и методике практической подготовки будущих кадров дала первый заместитель Карагандинского областного филиала партии «Нур Отан» доктор медицинских наук Кадиша Оспанова. Действительно, преимущества центра очевидны. Здесь и обретение клинического опыта, и обучение медработника без риска для пациента, и объективная оценка уровня достигнутого мастерства. А это очень важно для страны. Именно надежные медицинские кадры позволят сделать Казахстан одним из ведущих евразийских центров медицинского туризма, о чем сказал в своем Послании Глава государства. 

Наталья РЫЖКОВА, Караганда

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