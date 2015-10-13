Свежий выпуск Знать историю, любить Родину Мархабат БАЙГУТ, писатель, заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии «Алаш», почетный гражданин ЮКО

Великий всенародный праздник в честь 550-летия Казахского ханства собрал в Таразе представителей со всей страны. В том числе из Южно-Казахстанской области.

В Таразе стояла удивительно ясная погода, кажется, даже солнце светило ярче обычного. Пожелтевшие листья, падая с деревьев, не спешили опускаться на землю, кружась в праздничном вальсе. Сама природа-мать щедро дарила «той шашу» таразцам и тысячам гостей города.

Тараз преобразился. В благо­устройстве города помогали все области нашей необъятной страны. Южане также внесли свой вклад, проведя реконструкцию главной арки-ворот на въезде со стороны Шымкента.

В первый день мы совершили небольшую экскурсию по городу, участвовали в Международном форуме по подведению итогов республиканской историко-культурной экспедиции «Ұлы Дала Елі» («Страна Великой степи»). Форум прошел в Таразском государственном университете им. Мухаммеда Хайдара Дулати, где выступали участники экспедиции, известные историки страны, зарубежные гости. Мне особенно понравилась речь ректора вуза Махметгали Сарыбекова, которая выделялась своей инновационностью и креативностью.

Первый день праздника завершился концертом мастеров искусств Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей. Наша делегация успела побывать на историко-драматической постановке «Казахи» в драмтеатре.

Второй день начался республиканским состязанием акынов. Айтыс прошел в центральном концертном зале «Баласагун».

Особенным событием стало торжественное открытие монумента, посвященного 550-летию Казахского ханства. Все мы с пристальным вниманием и гордостью слушали историческое выступление Президента Нурсултана Назарбаева. Открывая комплекс монумента, Глава государства отметил, что любой праздник используется нами, чтобы сделать больше для народа. В мире наблюдаются вспышка нестабильности, конфликты и войны, в то время как в нашей стране все живут в мире и атмосфере взаимного уважения. Казахстан знают и уважают другие страны мира. Все это достигнуто благодаря единству народа.

Елбасы подчеркнул, что хотя Казахское ханство подняло свой шанырак пять с половиной веков назад, оно является законным наследником древнейших государств наших предков – саков, гуннов, уйсунов, а также Великого тюркского каганата, Дешт-и-Кипчака и Алтын Орды. Еще в VІ веке – 552 году на земле Алтая родилось сильнейшее, могучее государство – Великий Тюркский каганат.

Мы с интересом посмотрели шествие «Каравана культуры Великий шелковый путь» Сиянь – Тараз, участников историко-культурной экспедиции «Ұлы Дала Елі», побывали на конференции «История. Женщины. Казахстан». Посетили археологический парк и музей «Көне Тараз» («Древний Тараз», историко-этнографический комплекс «Қазақ әлемі» («Казахский мир»). Состоя­лось также пленарное заседание Международного культурологического проекта «Беседы на Шелковом пути» по теме «Центральная Азия: опыт солидарности народов региона». В числе мероприятий были «Игры Великой степи», мотопробег байкеров, спектакль «Ұлы арман» Карагандинского облдрамтеатра, постановка на стадионе драматического произведения Жабала Ергалиева «Килы жол», которую осуществил республиканский академический театр им. Мухтара Ауэзова.

Не менее насыщенным и эмоцио­нально окрашенным оказался и третий день праздника. Кроме продолжения айтыса акынов «Мәңгілік Ел», состоялся международный турнир «Евразия барысы» по казахской борьбе, интересно было и на ипподроме «Атшабар».

Мы стали свидетелями того, как от души и от всего сердца радовались и стар, и млад – тысячи и тысячи людей. Думаю, что подобные эмоции пережили не только участники таразских торжеств. Гордость за свою страну, великую историю переживал в эти дни каждый казахстанец. Каждый истинный патриот Казахстана смог глубоко прочувствовать, что история народа – наш главный воспитатель. Знать свою историю, уважать и любить свою страну – не просто гражданский долг каждого казахстанца, но и святая обязанность. И такие праздники, свидетелями которых мы стали на древней земле Тараза, позволяют погрузиться в события прошлого, разбудить интерес к героическим подвигам наших предков.



