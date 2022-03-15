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Знать свои права
Турысбекова Айгуль
корреспондент

В ОЮЛ «Ассоциация «Лига потребителей Казахстана» подвели итоги работы за прошедший год.

По словам председателя правления Светланы Романовской, с 15 марта 2021 года по 14 марта 2022 года в лигу поступило 6 720 обращений физических лиц. Только по Алматы потребители добились возвращения свыше 327 млн тенге за некачественные товары и услуги. Сейчас идет сбор данных с других регионов. Тенденция такова, что потребители стали лучше и больше знать о своих правах.

Вместе с тем Светлана Романовская отметила, что за прошедший год увеличилось количество жалоб на рост цен продуктов питания почти на 40%, на реализацию лекарственных средств, не прошедших государственную регист­рацию, продажу одноразовых вейпов несовершеннолетним. Общественный контроль выявил ряд предпринимателей, которые в нарушение закона реализуют подросткам электронные сигареты, или вейпы.

– Мы обращались по вопросу наложения запрета на реализацию этой продукции, согласно 110 статьи Кодекса о здоровье. К сожалению, государственные органы бездействуют. Мы предлагаем внести в Административный кодекс РК ответственность за бездействие государственных служащих, – заявила Светлана Романовская.

Согласно проведенным исследованиям, около 95% предпринимателей не знакомы с положениями Закона РК «О защите прав потребителей». К примеру, 40% обращений касаются реализации техники ненадлежащего качества, 19% обращений – нарушений в сфере электронной торговли, еще 16% – некачественных медицинских услуг и временного отсутствия некоторых медицинских изделий (маски, перчатки), лекарственных препаратов.

– Очень много жалоб на интернет-торговлю, которая регламентируется только Законом РК «О защите прав потребителей», и другого специального законодательства в этой сфере нет. Поэтому призываю потребителей не терять бдительности и всегда подумать несколько раз, прежде чем расплатиться за товар, – призвала спикер.

Светлана Романовская также обратила внимание на отсутствие стандартов по некоторым товарам и услугам, без которых невозможно защитить права потребителей. Она отметила, что очень много жалоб на эстетическую медицину: не заключаются договоры, клиентам не дают подтверждающие документы либо в договоре указывают, что бывают физиологические особенности организма, которые могут привести к разным последствиям.

Отвечая на вопрос о том, приходится ли юристам защищать права потребителей в сфере строительства жилья, спикер ответила, что это очень серьезная проблема. Из-за точечных застроек страдают жители близлежащих домов, то есть появляются перебои с электричеством, водой, отоплением.

– Мы выяснили, что прежние стандарты обустройства придомовой территории утратили силу. Это в первую очередь касается Алматы, где были внедрены подзаконные акты. Поэтому и происходит этот строительный произвол. Сегодня очень важно разработать стандарты для качественной жизни людей, – сказала глава ассоциации «Лига потребителей Казахстана».

Светлана Романовская подчерк­нула, что в Административном кодексе РК появилась новая статья, предполагающая ответственность за игнорирование претензии, за что предусмотрен штраф в размере от 35 до 100 тыс. тенге.

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