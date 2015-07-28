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Знать ценностные ориентиры
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
Среди участников – представители этнокультурных объединений, государственные служащие, ученые и эксперты. Открывая встречу, С. Мусайбеков напомнил, что перед Казахстаном стоят две генеральные цели: вхождение в число 30 самых развитых государств мира к 2050 году и реализация стандартов стран Организации экономического сотрудничества и развития. Он отметил, что в Плане нации «100 конкретных шагов» шесть пунктов – это полновесные меры, направленные на укрепление общеказахстанской идентичности и единства общества, развитие системы ценностей «Мәңгілік Ел».
Их реализация предполагает разработку патриотического акта «Мәңгілік Ел», проекта АНК «Большая семья – большая страна», продвижение идеи Общества Всеобщего Труда, проекта «Нұрлы болашақ», укреп­ление гражданской идентичности «Менің елім», информационное сопровождение и продвижение реализации пяти институ­циональных реформ.
– Казахстанская идентичность будет строиться на основе принципа гражданства, – говорил С. Мусайбеков. – Ценности акта «Мәңгілік Ел» предполагают равенство всех перед законом, трудолюбие, честность, культуру учености и образования, светскость государства. Крае­угольным камнем новой гражданской идентичности станет консолидация исторических достижений «Модели Нурсултана Назарбаева», а также триединство языков – казахского, русского и английского.
По его словам, новая казахстанская идентичность будет строиться на системе равенства экономических, социальных и культурных возможностей, качества жизни, стабильности. Поэтому цели реформы «Нация единого будущего» достижимы при опоре на фундаментальные, базовые основы: меритократию, эффективную работу профессионального госаппарата, обеспечение верховенства закона. Было отмечено, что для выстраивания системной работы на институциональном уровне предлагается внесение изменений в действующее законодательство. Планируется включить нормы, связанные с общенациональной идеей «Мәнгілік Ел», в Закон «Об Ассамблее народа Казах­стана». Внести дополнения в концепцию развития ассамблеи, которые позволят расширить задачи и функции АНК для обеспечения реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».
Для реализации 87-го шага разрабатывается национальный проект «Менің елім». В нем предлагается определить основные позиции государственной политики по укреплению казахстанской идентичности на принципах гражданства и ценностях общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».

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