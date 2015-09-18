Знать, уважать, соблюдать Акылбек НУРГАЛИЕВ, старший прокурор 3-го управления прокуратуры Актюбинской области, советник юстиции

Этот важнейший политический и правовой документ пронизан духом созидания, мира и согласия в интересах человека, его жизни, прав и свобод.

Уважение и соблюдение норм Конституции и законов государства являются основой стабильнос­ти и согласия в обществе, способствуют установлению конституцион­ной законности и правопорядка, правомерному поведению граждан, укреплению правосознания и государственной идеологии, формированию правовой культуры, устранению правового нигилизма.

Статья 34 Конституции обязывает каждого соблюдать нормы и законодательство РК, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц. Закон юридически закрепил основные права и свободы человека и гражданина в соответствии с международными нормами.

Уважительное отношение к Конс­титуции в обществе во многом зависит от соблюдения ее норм и принципов органами государственной влас­ти, должностными лицами. Поэтому действующим законодательством установлено, что знание Конституции является одним из условий конкурсного отбора на государственную службу. При несоблюдении этих норм госорганы, должностные лица и граждане сами становятся заложниками неправового поведения.

Крайне важно в наше время привить каждому человеку уважение к нормам Конституции и к законодательству республики, предоставляю­щим разнообразие прав и свобод, без этого нет и не может быть согласия и стабильности в обществе. Это правило относится как к гражданину, так и государственным органам, в работе которых, к сожалению, еще встречается пренебрежительное отношение к правам человека, допус­каются нарушения конституционных прав граждан на свободу и неприкосновенность личности.

Укрепление общественного правосознания и государственно-правовой идеологии – жизненно важное условие деятельности любого общества. Один из фундаментальных выводов десятилетного периода реформ в Казахстане заключается в том, что страна не может жить без ясной и осмысленной национальной государственно-правовой идеологии. Принципы и механизмы воспроизводства такой идеологии и правосознания закреплены в самой Конституции, и нет необходимости искать где-то лучший образ правовой демократии. В пункте 2 статьи 1 Конституции сказано, что основополагающими принципами деятельности республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте.

Уважение и соблюдение норм и принципов Конституции обусловлены знанием своих прав и свобод гражданами нашей страны, их правовой информированности. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Конституции все законы и международные договоры, участником которых является Республика Казахстан, пуб­ликуются. Офи­циальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения.

Среди многообразных форм повышения юридической грамотности населения и его правовой культуры ведущее место по праву принадлежит правовому всеобучу граждан. Участие в этом работников прокуратуры, судей, органов юстиции и ученых способствует повышению правовой культуры общества. Восстановление нарушенных норм Конституции и законов, прав и свобод человека возложено на правоохранительную и судебную системы. Суды рассматривают возникшие споры и выносят решения, исполнение которых обязательно для всех. Прокуратура осуществляет высший надзор за точным и единообразным исполнением Конституции и законов.

Стабильность общества, демократическое и правовое развитие Казахстана во многом зависит от стабильности самой Конституции. Для сохранения в обществе правового, политического и социального порядка очень важно укреплять законность. Нормы Конституции рассчитываются на долговременное действие, соответствующее стратегическим тенденциям развития общества. Ведь социальное назначение Конституции – в конструктивном развитии политических институтов, гармонизации интересов общества и гражданина, в создании правовых возможностей поступательного расширения демократии как универсального способа снятия напряжения.

В своем Послании народу Казахстана Лидер нации Нурсултан ­Назарбаев отметил, что потенциал Основного закона еще во многом не реализован. По мнению ряда экспертов, в том числе и международных, Конституция Казахстана, принятая в 1995 году, являет­ся по своей сути демократической, соответствует потребностям страны. На ее основе имеются широкие возможности для дальнейшего развития законодательства во всех сферах жизни нашего общества.

Уважение к Конституции – это уважение к народу, ее принявшему. Оно предполагает соблюдение каждым человеком и гражданином ее норм и законов Республики Казахстан.