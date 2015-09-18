Знать, уважать, соблюдать

Акылбек НУРГАЛИЕВ, старший прокурор 3-го управления прокуратуры Актюбинской области, советник юстиции
Этот важнейший политический и правовой документ пронизан духом созидания, мира и согласия в интересах человека, его жизни, прав и свобод.
Уважение и соблюдение норм Конституции и законов государства являются основой стабильнос­ти и согласия в обществе, способствуют установлению конституцион­ной законности и правопорядка, правомерному поведению граждан, укреплению правосознания и государственной идеологии, формированию правовой культуры, устранению правового нигилизма.
Статья 34 Конституции обязывает каждого соблюдать нормы и законодательство РК, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц. Закон юридически закрепил основные права и свободы человека и гражданина в соответствии с международными нормами.
Уважительное отношение к Конс­титуции в обществе во многом зависит от соблюдения ее норм и принципов органами государственной влас­ти, должностными лицами. Поэтому действующим законодательством установлено, что знание Конституции является одним из условий конкурсного отбора на государственную службу. При несоблюдении этих норм госорганы, должностные лица и граждане сами становятся заложниками неправового поведения.
Крайне важно в наше время привить каждому человеку уважение к нормам Конституции и к законодательству республики, предоставляю­щим разнообразие прав и свобод, без этого нет и не может быть согласия и стабильности в обществе. Это правило относится как к гражданину, так и государственным органам, в работе которых, к сожалению, еще встречается пренебрежительное отношение к правам человека, допус­каются нарушения конституционных прав граждан на свободу и неприкосновенность личности.
Укрепление общественного правосознания и государственно-правовой идеологии – жизненно важное условие деятельности любого общества. Один из фундаментальных выводов десятилетного периода реформ в Казахстане заключается в том, что страна не может жить без ясной и осмысленной национальной государственно-правовой идеологии. Принципы и механизмы воспроизводства такой идеологии и правосознания закреплены в самой Конституции, и нет необходимости искать где-то лучший образ правовой демократии. В пункте 2 статьи 1 Конституции сказано, что основополагающими принципами деятельности республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте.
Уважение и соблюдение норм и принципов Конституции обусловлены знанием своих прав и свобод гражданами нашей страны, их правовой информированности. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Конституции все законы и международные договоры, участником которых является Республика Казахстан, пуб­ликуются. Офи­циальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения.
Среди многообразных форм повышения юридической грамотности населения и его правовой культуры ведущее место по праву принадлежит правовому всеобучу граждан. Участие в этом работников прокуратуры, судей, органов юстиции и ученых способствует повышению правовой культуры общества. Восстановление нарушенных норм Конституции и законов, прав и свобод человека возложено на правоохранительную и судебную системы. Суды рассматривают возникшие споры и выносят решения, исполнение которых обязательно для всех. Прокуратура осуществляет высший надзор за точным и единообразным исполнением Конституции и законов.
Стабильность общества, демократическое и правовое развитие Казахстана во многом зависит от стабильности самой Конституции. Для сохранения в обществе правового, политического и социального порядка очень важно укреплять законность. Нормы Конституции рассчитываются на долговременное действие, соответствующее стратегическим тенденциям развития общества. Ведь социальное назначение Конституции – в конструктивном развитии политических институтов, гармонизации интересов общества и гражданина, в создании правовых возможностей поступательного расширения демократии как универсального способа снятия напряжения.
В своем Послании народу Казахстана Лидер нации Нурсултан ­Назарбаев отметил, что потенциал Основного закона еще во многом не реализован. По мнению ряда экспертов, в том числе и международных, Конституция Казахстана, принятая в 1995 году, являет­ся по своей сути демократической, соответствует потребностям страны. На ее основе имеются широкие возможности для дальнейшего развития законодательства во всех сферах жизни нашего общества.
Уважение к Конституции – это уважение к народу, ее принявшему. Оно предполагает соблюдение каждым человеком и гражданином ее норм и законов Республики Казахстан.

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО
Свыше 84% граждан Казахстана поддерживают вектор развития страны – результаты соцопроса
Дзюдоист Нурмухамет Ботабай стал победителем турнира в Испании
Назначен вице-министр просвещения
Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Китае
Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием
Смартфоны и шпаргалки: 86 нарушений выявили за первую неделю основного ЕНТ
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]