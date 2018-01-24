Знатокам Основного закона

Свежий выпуск
656
Руслан Исаков

Конкурс проводится совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Министерством образования и науки Республики Казахстан и сетевым изданием Zakon.kz. Нацелен он на расширение знаний о конституционных основах государства, формирование уважения к заложенным в Основном законе базовым ценностям, основам построения правового государства, а также на популяризацию знаний о Конституции и воспитание чувства патриотизма и активной гражданской позиции.

По информации пресс-службы КС РК, в каждом конкурсе предусмотрены 5 номинаций, в рамках которых будут присвоены призовые места. При оценке работ будут учитываться раскрытие тематики конкурса, четкая и обоснованная авторская позиция, оригинальность и самостоятельность выводов, целостность и логичность изложения.

Кстати, все представленные работы пройдут обязательную проверку на авторство в системе «Антиплагиат». Подведение итогов конкурса состоится 19 марта 2018 года. Более подробную информацию об условиях конкурса можно узнать по телефонам: +7 (7172) 74-76-53, 74-79-55.

Популярное

Все
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
«Первое, что понравилось, был батут...»
С газом наметились подвижки
Не заплатили за отдых детей
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
Форму школьную купить – это вам не шутка
Стоит только заглянуть в путеводитель по казахской кухне – возникает соблазн самому приехать и попробовать кулинарные «коронки» регионов
Истоки лудомании – в семейных отношениях
Отдых по полной программе
Прозвучали стихи и песни
Школьники провели каникулы в археологической экспедиции
Человек, о котором помнит народ
Борцы стремятся к победе
Выработать единый подход
От традиций к новаторству
Большой туристический потенциал региона, или Во сколько обходится отдых на пляжах Мангистауской области
Сегодня в Астане стартует традиционный Кубок Президента Казахстана
Новоселье справят в сентябре
Более 400 медалей завоевали наши школьники на предметных олимпиадах
В Жанааркинском районе впервые проведена лапароскопическая операция
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Братские народы, объединенные общей целью
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
На песке осталась обувь...
Нужно наполнить союзнические отношения практическим содержанием
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Начните говорить на казахском сейчас!
Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом полугодии
Подведены итоги І Республиканского конкурса певцов «Қазақтың Ақбаяны»
В Приаралье продолжаются субботники
Вернуть «чудо»-товар совсем непросто
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа
Журавлиха стала чище
НеСНОСный процесс
Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США
Попались, фальшивомонетчики!
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Добрались до поселков
В Жанааркинском районе впервые проведена лапароскопическая …
Новоселье справят в сентябре
Сегодня в Астане стартует традиционный Кубок Президента Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]