Знатокам Основного закона

Конкурс проводится совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Министерством образования и науки Республики Казахстан и сетевым изданием Zakon.kz. Нацелен он на расширение знаний о конституционных основах государства, формирование уважения к заложенным в Основном законе базовым ценностям, основам построения правового государства, а также на популяризацию знаний о Конституции и воспитание чувства патриотизма и активной гражданской позиции.

По информации пресс-службы КС РК, в каждом конкурсе предусмотрены 5 номинаций, в рамках которых будут присвоены призовые места. При оценке работ будут учитываться раскрытие тематики конкурса, четкая и обоснованная авторская позиция, оригинальность и самостоятельность выводов, целостность и логичность изложения.

Кстати, все представленные работы пройдут обязательную проверку на авторство в системе «Антиплагиат». Подведение итогов конкурса состоится 19 марта 2018 года. Более подробную информацию об условиях конкурса можно узнать по телефонам: +7 (7172) 74-76-53, 74-79-55.