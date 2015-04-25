Знатоки истории Свежий выпуск 503 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

С каждым годом интерес со стороны школьников и студентов Южного Казахстана к олимпиаде только растет. В текущем году участие в ней приняли 370 человек, представляющих разные районы и города области. В нынешнем году олимпиада приурочена к 70-летию Победы, потому ее тематика пополнилась вопросами по истории Великой Отечественной войны.

С заданиями трех туров блестяще справился ученик Назарбаев Интеллектуальной школы Амирен Джантасов. Ему достался главный приз – экскурсионная поездка по городам России. Среди студентов равных не оказалось Розмату Хабибуллаеву.

Чтобы поощрить эрудитов, организаторы конкурса определили победителей в нескольких номинациях, вручив им специальные призы и дипломы. Поздравляя победителей и призеров, председатель областного славянского национально-культурного центра Юрий Кирюхин поблагодарил старшеклассников и студентов за их стремление глубоко изучить историю соседней страны.



