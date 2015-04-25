Знатоки истории

Свежий выпуск
503
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
С каждым годом интерес со стороны школьников и студентов Южного Казахстана к олимпиаде только растет. В текущем году участие в ней приняли 370 человек, представляющих разные районы и города области. В нынешнем году олимпиада приурочена к 70-летию Победы, потому ее тематика пополнилась вопросами по истории Великой Отечественной войны.
С заданиями трех туров блестяще справился ученик Назарбаев Интеллектуальной школы Амирен Джантасов. Ему достался главный приз – экскурсионная поездка по городам России. Среди студентов равных не оказалось Розмату Хабибуллаеву.
Чтобы поощрить эрудитов, организаторы конкурса определили победителей в нескольких номинациях, вручив им специальные призы и дипломы. Поздравляя победителей и призеров, председатель областного славянского национально-культурного центра Юрий Кирюхин поблагодарил старшеклассников и студентов за их стремление глубоко изучить историю соседней страны.

Популярное

Все
В Семее выбрали самую красивую девушку
Его страстью был футбол
Нет границ – только препятствия
В объективе – животные
Долгие годы жили и не вникали
На поле встретились роботы
Маленькие шаги к большим целям
Неожиданная перспектива «Береке»
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Сколько лет Уральску?
Где инфраструктура для вдумчивого туриста?
Туризм: чем порадуем?
Глобальный диалог на актуальную тему
Подготовка к выборам начинается
Акмолинец проведет остаток жизни в тюрьме за двойное убийство
По пути предков
Главное – свое!
Получили бесценный опыт
«Для меня Родина – камертон...»
Пример служения народу
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Взгляд, жест, пируэт
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Число погибших при землетрясении в Марокко перевалило за 800
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 600 человек
Алматинца Бекзата Тасымова объявили в розыск по подозрению в убийстве
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Коллективно безопаснее
Дети под защитой закона
Бесбармак и «казахстанское рафаэлло»
Эффективный задел

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]