Статьи Знай наше! Наталья РЫЖКОВА, Темиртау

Наша газета уже поднимала вопрос о том, что трудно пробиться на отечественный рынок некоторым предприятиям по разным причинам – из-за возросшей конкуренции, постсоветских привычек руководителей к конкретным образцам или из-за того, что приходится следовать неизменным на протяжении многих лет техническим требованиям в документации к тендерам.



Речь, в частности, идет о производстве из стального проката АО "АрселорМиттал Темиртау" спиралешовных труб, более чем на 95% наполненных местным содержанием. Широкий спектр применения их не только в промышленном, но и в граж­данском строительстве позволяет использовать в тепловых сетях, транспортирующих пар и горячую воду системах отопления и магистральных водоводах. Их достоинство продемонстрировал и форум, организованный Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК при поддержке АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau", единственного в Казахстане изготовителя стальных труб большого диаметра.



Проектная мощность этого завода, на котором трудятся 200 человек, составляет 60 тыс. тонн. Судя по результатам прошлого года, коллектив производит лишь пятую часть от возможного. По мнению специалистов АО "АМТ", игнорирование потребителями отечественного товара происходит из-за того, что в технических спецификациях к тендерной документации действует пункт, регламентирующий применение только прямошовных труб.



Они производятся в странах ближнего зарубежья. Как сообщил на форуме заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Канат Баитов, по итогам 2013–2014 годов импорт труб достиг почти 2 млн. тонн. Но при проект­ной мощности отечественных предприятий 690 тыс. тонн казахстанские трубные производства загружены лишь на треть.



– Вопрос местного содержания является приоритетным для Правительства. В условиях экономического кризиса, когда промышленность Казахстана вынуждена простаивать, Глава государства призывает применять и покупать казахстанские продукты, дать возможность предприятиям сохранить рабочие места, тем самым защитить социальную сферу, – подчерк­нул К. Баитов.