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​Знай. Покупай. Сохраняй
Кира ИВАНОВА

Во-первых, при любой покупке обязательно следует требовать чек либо квитанцию об оплате товара. Вы имеете право приобрести необходимый товар надлежащего качества. Вы вправе в 14-дневный срок обменять либо возвратить не подошедший товар надлежащего качества.

Во-вторых, вы вправе обменять, возвратить товар ненадлежащего качества немедленно либо после того, как продавец проведет дополнительную проверку. Она может длиться не более 30 дней, если продавец не докажет, что товар приведен в негодность по вашей вине. С вашего согласия недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены продавцом (изготовителем) в течение десяти календарных дней с момента предъявления соответствующего требования. Учтите, что иной срок может быть определен договором.

В-третьих, в отношении товара, на который продавцом (изготовителем) установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель) обязан удовлетворить ваши требования как потребителя. Если не докажет, что недостатки в товаре возникли после их передачи потребителю, и уже он нарушил правила использования товара или его хранения, либо сказались действия третьих лиц или непреодолимой силы.

Четвертое. За просрочку выполнения требований потребителя продавец (изготовитель), допустивший такие нарушения, выплачивает потребителю неустойку в размере одного процента от стоимости товара за каждый день просрочки, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

Пятое. При возврате вам, как потребителю, уплаченной за товар денежной суммы продавец (изготовитель) не вправе удерживать никакую сумму. Законом не предусмотрены мнения продавца (изготовителя) о том, что стоимость товара могла понизиться из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.

Шестое. При замене товара с недостатками на товар той же марки (модели, артикула) перерасчет цены не производится.

Седьмое. При расторжении договора расчеты с потребителем производятся в случае повышения цены на товар, исходя из его цены на момент расторжения договора, а в случае снижения цены – исходя из цены товара на момент покупки.

Когда происходит замена товара с недостатками на товар другой марки (модели, артикула), потребитель должен заплатить разницу в цене, если стоимость товара, подлежащего замене, ниже стоимости предоставленного взамен. Если же он отказывается от доплаты, то стороны расторгают договор, и деньги за купленный товар должны быть возвращены потребителю.

В случае, когда цена товара, подлежащего замене, выше цены предоставленного взамен, продавец обязан произвести потребителю выплату разницы в ценах. В таких расчетах при повышении цены товара, подлежащего замене, применяется его цена на момент предъявления требования, в случае понижения цены – на момент покупки.

Восьмое. Продавец (изготовитель) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом товара ненадлежащего качества.

Девятое. Вы вправе обратиться к продавцу (изготовителю) с письменной претензией, на которую он должен ответить в течение 10 дней.

Десятое. Вы вправе обратиться лично либо через общественное объединение по защите прав потребителей в уполномоченный орган и в суд за защитой своих прав.

Итак, в Комитете по защите прав потребителей ответственно заявляют, что знание хотя бы этих моментов позволит вам считаться грамотным потребителем. А если вы расскажете об основных правилах своим друзьям и знакомым, то страна наполнится законодательно подкованными гражданами.

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