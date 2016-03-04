Свежий выпуск
​Знающий о меде все
Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

С Габитом – человеком, знающим о меде практически все, мы встречались неоднократно, и каждый раз я удивлялась его неудержимому оптимизму и трудолюбию. Сегодня он – вице-президент Национального союза пчеловодов Казахстана «Бал-Ара», вице-президент старейшей Европейской федерации пчеловодческих организаций «Апиславия». Медом с ним вместе занимаются супруга и дочь, а младший сын в будущем станет дипломированным врачом-апитерапевтом. Габит Нурадил беззаветно предан этому делу, верит, что при поддержке государства оно будет обретать все больше сторонников. И он воочию видит, какие перемены уже происходят в отрасли. Только за прошедшие два-три года есть подвижки, и немалые.

– В стране значительно увеличилось производство меда, – с гордостью говорит пчеловод. – Если в 2010 году производилось около тысячи тонн, то в прошлом году только одна Восточно-Казахстанская область произвела примерно 6 тысяч тонн.

В стране трудятся 13 тыс. пчеловодов, те, кто имеет малое количество пчелиных семей, – любители. Профессиональных пчеловодов около 5 тыс. Все они намерены преодолеть одну из основных проблем отрасли – старение династийной профессии. С этой целью 4 года назад Союз пчеловодов Казахстана подписал меморандум с польским пчеловодческим техникумом. При финансовой поддержке Евросоюза там учатся 35 детей из отечественных пчеловодческих семей – будущие профессионально подготовленные кадры, молодые специалисты.

Примечательно, что в 2014 году в Польше состоялся чемпионат мира по пчеловодству среди юношей. Казахстанская команда впервые в истории заняла 10-е место. А в прошлом году в городе Банска Быстрица (Словакия) проходил чемпионат мира среди детей. Казахстанские участники заняли 6-е место. Им чрезвычайно понравились материально-техническая база и учебная программа словацкого пчеловодческого техникума. Со специализированным учебным заведением заключен договор, и со следующего года наши дети при финансовой поддержке Евросоюза будут получать знания в Словакии.

Пчелка-труженица старается вовсю, поэтому обучаются сложной и нужной профессии не только дети. «Бал-Ара» способствовал тому, что в прошлом году 50 профессиональных отечественных пчеловодов получили дипломы Академии пчеловодства Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. Костычева. Взрослые пчеловоды также могут получить европейское образование на базе словацкого пчеловодческого техникума. Обучаются они на семинарах по новым технологиям, на конкурсах.

Когорта казахстанских специалистов с научным подходом к своему делу увеличивается. Совместно с Казахским национальным аграрным университетом издана книга «Пчеловодное хозяйство» на государственном языке. В помощь пчеловодам выпущен большой альбом – «Атлас медоносов Казахстана». Это рабочее подспорье, настольная книга каждого специалиста. Здесь, к примеру, можно узнать, какой нектар получится из того или иного растения. Или сколько меда выйдет с гектара разнотравья. Оказывается, с одной кочующей пчелиной семьи пчеловод в среднем получает 100 кг меда.

– В сентябре в Алматы состоится XXI конгресс Апиславии, – делится информацией Габит Нурадил. – Это говорит о прорыве казахстанского пчеловодства на европейский рынок.

Как известно, одной из проблем отрасли являются потребление и сбыт меда. Каждый казахстанец съедает по 60 г меда в год. Это очень мало! В той же Словакии каждый гражданин ест по 1 кг полезного продукта в год, в Германии – около 2 кг. И своего меда Евросоюзу попросту не хватает, его закупают в других странах. В Европе серьезно относятся к меду и его составляющим: в Чехии действует около 230 различных пчелиных кружков при институтах, школах и детских садах.

Любят казахстанский медок в Китае. Отечественную медовую продукцию планируют со временем активно реализовывать в Поднебесной. Но казахстанских пчеловодов интересует собственный покупатель. Ведь если люди будут знать и любить мед, если каждый казахстанец будет съедать хотя бы по 1 кг меда в год, польза будет обоюдной и весьма ощутимой.

К слову, второй конкурс питных медов, который недавно состоялся в Алматы, – еще одно решение проблем сбыта меда. Каждый пчеловод призван сегодня быть менеджером и маркетологом, уметь без посредников доставить продукт потребителю, изготовить качественные полезные напитки. Лечение продуктами пчеловодства эффективно в медицине, при создании центров медового массажа и апитерапии.

Президент Национального союза пчеловодов Казахстана «Бал-Ара» Сергей Терещенко считает, что пчеловодство хоть и не доминирующая отрасль в сельском хозяйстве Казахстана, но за ним видится большое будущее. Популяризация профессии и здорового образа жизни, проистекающего от потребления натурального, экологически чистого продукта, несомненно, поможет отечественной пчеловодческой отрасли выйти на новый уровень развития. 

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