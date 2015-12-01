Я максималист по натуре и потому смею утверждать, что все атлеты Казахстана уважают Главу нашего государства. Он – настоящий Лидер нации. При этом, на мой взгляд, Нурсултан Абишевич Назарбаев входит в первую десятку самых влиятельных мировых политиков.
Я часто бываю в различных странах по работе в Объединенном мире борьбы (так теперь называется Международная федерация объединенных стилей борьбы), посещаю разные континенты и могу с полной уверенностью сказать: о Казахстане знают всюду именно благодаря мудрой политике Президента Нурсултана Назарбаева.
Горжусь я и тем, что лично знаю Нурсултана Абишевича, с первых дней независимости Казахстана всегда чувствую себя рядом с ним, поддерживаю все начинания Елбасы. И радуюсь всем преобразованиям, происходящим на нашей земле благодаря политике Президента.
Несколько раз Нурсултан Абишевич лично благословлял меня и всю нашу команду на спортивные свершения. В 1996 году перед летними Олимпийскими играми в Атланте Президент вручил мне Государственный флаг Республики Казахстан, и я был за океаном знаменосцем нашей олимпийской делегации.
Ценные советы и напутствия Нурсултан Абишевич давал мне и тогда, когда назначал на высокие должности в республиканском спорте. Именно благодаря Президенту страны была принята и успешно выполняется государственная программа развития физической культуры и спорта в Казахстане.