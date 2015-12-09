Свежий выпуск
​Золотая домбра
Уак МАНБЕТЕЕВ

Тема нынешнего состязания самых метких на острое словцо акынов – воспеть не только наиболее значимые достижения страны за год, но и высветить злободневные проблемы.

– Республиканский айтыс традиционно проводился в Астане, но в нынешнем году аким южного мегаполиса Бауыржан Байбек инициировал проведение состязания в колыбели независимости нашей страны – Алма­ты, – сказал заслуженный деятель РК, дважды лауреат премии Союза писателей Казахстана им. М. Макатаева, акын Журсин Ерман. – В течение года во всех регионах Казахстана проходили состязания айтыскеров, посвященные 550-летию Казахского ханства. Победители тех айтысов и боролись за главные награды конкурса.

Зазывная афиша «Алтын домбыра-2015» насчитывала имена более 20 известных мастеров слова, среди которых Айбек Калиев, Болатбек Оразбаев, Еркебулан Кайназаров, Аспанбек Шугатаев, Еренгайып Кузембаев, Калижан Билдашев, Жансая Мусина и Максат Аканов. Призовой фонд состязания предоставлен акиматом Алматы и составил весьма внушительную сумму.

Единогласным решением жюри во главе с народным артистом СССР Асанали Ашимовым определены победители и лауреаты «Алтын дом­быра-2015». Ими стали Жансая Мусина, Калижан Билдашев и Еркебулан Кайназар, занявшие третье место и получившие в награду по 500 тыс. тенге. Второе место и денежный приз в 1 млн тенге каждому присудили Ирангайыпу Кузембаеву и Мейирбеку Султанхану. Лауреатом первой премии и награды в 2 млн тенге стал Айбек Калиев. Гран-при республиканского айтыса акынов – 3 млн тенге и золотую домбру – завоевал Аспанбек Шугатаев из Павлодара.

А вчера в Астане в пресс-центре партии «Нур Отан» состоялся итоговый брифинг, в котором приняли участие советник первого заместителя Председателя партии«Нур Отан» Берик Уали, акын Журсин Ерман, обладатель Гран-при республиканского айтыса «Алтын домбыра» Аспанбек Шугатаев, начальник департамента культуры и искусства МКС Рига Онаева. Спикеры говорили, что популярность айтыса среди казахстанской молодежи и интерес к нему зрителей постоянно растут.

– Одним из приоритетных направлений доктрины партии «Нур Отан» являются развитие и популяризация национальных ценностей. Сегодня в обществе возрастает культурно-литературная и политическая роль института импровизаторов-акынов. Увеличивается число молодых талант­ливых айтыскеров. Партия уделяет особое внимание решению актуальных вопросов, поднимаемых в айтысах, – отметил Берик Уали.

Популярное

Все
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
Независимость в лицах
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
С вокзала во дворец
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
Нет требования – нет и наказания
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
Чтобы понимать друг друга
Работать засучив рукава
После армии – в вуз
Штраф за спекуляцию
Крупный «улов»
Тема трубы накануне зимы
История любви и героизма
Чтобы помнили
Самый читаемый и почитаемый
Долгожданный асфальт
Выдающиеся голоса
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы
ЕНУ получил статус исследовательского университета
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие тендеры, такая и вода
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ РК
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав

Читайте также

Свежий выпуск
История любви и героизма
Свежий выпуск
Чтобы понимать друг друга
Свежий выпуск
Крупный «улов»
Свежий выпуск
Тема трубы накануне зимы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]