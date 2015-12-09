​Золотая домбра

Тема нынешнего состязания самых метких на острое словцо акынов – воспеть не только наиболее значимые достижения страны за год, но и высветить злободневные проблемы.

– Республиканский айтыс традиционно проводился в Астане, но в нынешнем году аким южного мегаполиса Бауыржан Байбек инициировал проведение состязания в колыбели независимости нашей страны – Алма­ты, – сказал заслуженный деятель РК, дважды лауреат премии Союза писателей Казахстана им. М. Макатаева, акын Журсин Ерман. – В течение года во всех регионах Казахстана проходили состязания айтыскеров, посвященные 550-летию Казахского ханства. Победители тех айтысов и боролись за главные награды конкурса.

Зазывная афиша «Алтын домбыра-2015» насчитывала имена более 20 известных мастеров слова, среди которых Айбек Калиев, Болатбек Оразбаев, Еркебулан Кайназаров, Аспанбек Шугатаев, Еренгайып Кузембаев, Калижан Билдашев, Жансая Мусина и Максат Аканов. Призовой фонд состязания предоставлен акиматом Алматы и составил весьма внушительную сумму.

Единогласным решением жюри во главе с народным артистом СССР Асанали Ашимовым определены победители и лауреаты «Алтын дом­быра-2015». Ими стали Жансая Мусина, Калижан Билдашев и Еркебулан Кайназар, занявшие третье место и получившие в награду по 500 тыс. тенге. Второе место и денежный приз в 1 млн тенге каждому присудили Ирангайыпу Кузембаеву и Мейирбеку Султанхану. Лауреатом первой премии и награды в 2 млн тенге стал Айбек Калиев. Гран-при республиканского айтыса акынов – 3 млн тенге и золотую домбру – завоевал Аспанбек Шугатаев из Павлодара.

А вчера в Астане в пресс-центре партии «Нур Отан» состоялся итоговый брифинг, в котором приняли участие советник первого заместителя Председателя партии«Нур Отан» Берик Уали, акын Журсин Ерман, обладатель Гран-при республиканского айтыса «Алтын домбыра» Аспанбек Шугатаев, начальник департамента культуры и искусства МКС Рига Онаева. Спикеры говорили, что популярность айтыса среди казахстанской молодежи и интерес к нему зрителей постоянно растут.

– Одним из приоритетных направлений доктрины партии «Нур Отан» являются развитие и популяризация национальных ценностей. Сегодня в обществе возрастает культурно-литературная и политическая роль института импровизаторов-акынов. Увеличивается число молодых талант­ливых айтыскеров. Партия уделяет особое внимание решению актуальных вопросов, поднимаемых в айтысах, – отметил Берик Уали.