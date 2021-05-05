Золотая коллекция казахского кино стала доступной на витрине первого в РК online-кинотеатра

Самые известные шедевры отечественной кинематографии, вошедшие в золотой фонд казахского кино, теперь можно посмотреть в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz.
50 лучших картин из коллекции "Казахфильм" теперь доступны на витрине первого казахстанского online-кинотеатра QAZAQSHA. Среди них всеми любимые картины, вошедшие в "Золотой фонд" казахского кино, созданные киностудией в разные годы: "Наш милый доктор" (реж. Ш.Айманов), "Меня зовут Кожа" (реж. А.Карсакбаев), "Ангел в тюбетейке" (реж. Ш.Айманов), "Кыз-Жибек" (реж. С.Ходжиков), а также фильмы, снятые за годы независимости: "Курак корпе" (реж. Р.Абдрашев), "Вдвоем с отцом" (реж. Д.Саламат), "Мустафа Шокай" (реж. С.Нарымбетов), "Биржан сал" (реж. Д.Жолжаксынов), "Сказ о розовом зайце" (реж. Ф.Шарипов), "Жеруйык" (реж. С.Тауекел), "Оралман" (реж. С.Курманбеков), "Талан" (реж. Б.Калымбетов), "Он алты қыз" (реж.К.Мустафин) и другие.
"Онлайн-кинотеатры сегодня – это полноценное окно дистрибуции, и "Казахфильм" рад представить зрителям свой контент на новой удобной площадке", – прокомментировал вице-президент киностудии Айдар Баталов.
Киноленты на казахском языке можно будет посмотреть в online-кинотеатре QAZAQSHA, через мобильные приложения BeeTV, AlmaTVBOX, Tele2TV, AltelTV. Все приложения доступны для скачивания в App Store и Google Play.