Золотая крошка
Колонка обозревателей
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…В доме жарко, гудит натопленная печка. На плите стоит синяя кастрюлька, а в ней томится лакомство детства – сухие баурсаки, сваренные в сладком молоке. Баурсаки в Жамбылской области чаще называют тоқаш, очень хорошо они съедаются в свежем виде, с пылу с жару. На следующий день темп поедания снижается, а через пару дней и вовсе останавливается. Накануне ауызашара, беташара, просто прихода гостей баурсаки жарили в большом количестве, обязательно угощали соседей, заворачивали с собой пришедшим – и все равно иногда десяток-другой оставался. Есть их уже никто не хотел, и вот тогда апа варила из них бұқпа.