Золотая крошка

В словаре значение слова далеко от кулинарного. Думаю, что это был разговорный вариант, производное от слова «бұқтыру» – «томить». Когда мы забывали это слово, то называли просто «что-то вкусное». Готовилась эта вкусность с утра и почему-то обязательно в синей кастрюльке.

Как и многие представители старшего поколения, видевшие голод, войну и лишения, моя Шария-апа, бабушка по отцу, к еде относилась бережно. Так, хлебные крошки подметать веником было нельзя, мы собирали их акку­ратно в ладошку и стряхивали в специальное ведерко, содержимое которого потом отправлялось в казан с варевом для собак.

Перелив из емкости в банку сепарированные сливки, оставшие­ся по краям подтеки съедали с хлебом, чашечки сепаратора она отдавала детворе, и мы с удовольст­вием слизывали вкус­ную сметанку. Иногда мы возмущались, негромко, конечно: зачем собирать эти крошки, когда удобнее и быстрее смести их веником? Или зачем ведро для дойки кобылиц надо обязательно мыть свежей водой, а смытые остатки саумала выливать в особое место, куда не ступает нога человека, – «адам баспайтын жерге»?

И всегда ответ был один: «Обал болады». И добавлялось рекомендательно-поучительное: «Кесірленбе, кесір бас жарады» – «Не вредничай, иначе вернется бумерангом». Сейчас, став взрослой и дважды мамой, я понимаю, откуда у нее был такой трепет к еде, такое уважение. Когда в Великую степь пришел голод, моей апа было чуть больше десяти лет. Коллективизация и раскулачивание не прошли мимо – все стада и отары отца, известного в округе богача Кыргызбая, были отобраны, как и другое имущество.

Ата было лет 14–15, и он устроил­ся подмастерьем у местного плотника. Тот платил едой, и это по­могло выжить ему и братьям. Один из них часто заходил к нам и рассказывал, что те краюшки хлеба, которые дед приносил домой, спасли им жизнь. Они рассасывали хлеб, отщипывая от краюхи по крошке, растягивая удовольствие и обманывая мозг. Их семью тоже раскулачили, отобрав все, а потом забрали отца семейства. Мой ата остался за старшего и всех братьев вытянул, ни один не умер от голода, трое потом пошли на фронт, и все вернулись живыми.

Они знали цену крошки хлеба, которую нам было лень поднять с пола. Для них она была поистине золотой, потому что вытянула из цепких лап смерти. Апа просыпалась затемно и пекла хлеб. Каждое утро нас ждали десять больших, теплых, ароматных лепешек, расставленных для охлаждения на печке летом и на тумбочке – зимой.

«Кәшек қалдырмай жеңдер!» – «Ешьте, не оставляя недоеденных кусков!» – это правило мы столько раз слышали в детстве и следовали ему, что оно теперь вшито в подкорку. И нигде – ни дома, ни в кафе, ни в столовых – не оставляю недоеденных кусков. А если вдруг остался, забираю с собой.

Уходим из кафе. «Мама, зачем вы забираете этот кусочек?» – старшему сыну неловко, он возмущенно смотрит на меня. «Дома доем» – невозмутимо говорю я. А дома объясняю про обал, про нәсіп, когда отмеренный тебе свыше запас благодати иногда бывает сосредоточен в таком вот недоеденном кусочке, не поднятой с пола крошке. «Понял, вас апа учила», – он ворчит, но уже без возмущения. А я думаю: упаси всех нас Всевышний от мук голода и неизвестности.