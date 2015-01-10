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Золотая летопись страны
Зарина НОКРАБЕКОВА
Само собой, главным в программе юбилея стала встреча творческого контингента «Казправды» в стенах редакции. На совещании с участием собкоров были обсуждены основные аспекты работы издания в рамках задач, поставленных Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050» и Послании «Нұрлы жол – путь в будущее».
Одним из пунктов программы праздничных мероприятий стало посещение региональными журналистами Национального музея. Здесь их встретил директор заведения Дархан Мынбай.
– «Казахстанская правда» – не просто одна из главных газет, ее страницы – золотая летопись страны. Статьи, заметки, репортажи помогали и помогают не только восстановить хронологию или узнать о том или ином событии, но и почувствовать дух описываемого времени. Наш музей открыт по поручению Главы государства, и при создании этого нового хранилища национальной истории, при формировании фондов неоценимую помощь оказала нам именно «Казахстанская правда». Я очень рад видеть всех вас здесь, – отметил Дархан Мынбай во время беседы с казправдинцами.
Он рассказал о перспективах и планах музея, ответил на вопросы журналистов, а также сообщил об акции «Дар Национальному музею», старт которой будет дан в самое ближайшее время.
– За каждым из вас стоит целый регион. Вы рассказываете о буднях, победах своей области, как никто другой знаете историю родного края. И думаю, акция Национального музея будет вам интересна, – сказал Д. Мынбай. – Ведь у многих соотечественников в домах хранятся редкие, подчас уникальные вещи, которые могут стать достойными экспонатами нашего музея.
«Казправда» положила начало акции, передав в дар музею СD-версию знаменитой эпопеи «Шахнаме». На казахский язык эпос был переведен в 1936 году Турмагамбетом Изтлеуовым. Над озвучиванием поэмы, объем которой в два раза больше «Илиады» и «Одиссеи» вместе взятых, работали 22 певца-сказителя, а общая продолжительность записи сос­тавляет 68 часов!

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