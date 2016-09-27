​Золотая медаль за моделирование

Высокой награды за выдающийся вклад в области математического моделирования и управления технических и социально-экономических систем удостоился ректор КазНУ им. Аль-Фараби академик Галым Мутанов. Вручение премии стало наглядным свидетельством международного признания его плодотворной научной деятельности.

Международная премия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) присуждается раз в два года ученым из государств – членов организации за особый научно-инновационный вклад в области биологии, химии, геологии, математики, физики и научных технологий. Она включает в себя сертификат, золотую медаль и денежное вознаграждение. ISESCO была учреждена в 1979 году организацией «Исламская конференция» и объединяет более 50 государств мира.