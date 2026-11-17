В минувший уик-энд в Астане прошел чемпионат Казахстана по конкуру – одному из самых зрелищных видов конного спорта, где всаднику и лошади необходимо пре­одолеть маршрут с препятствиями, не допустив ошибок. Турнир принимал конноспортивный комплекс «Аргымак», собравший участников из разных регионов страны.

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Наибольшую интригу подарила группа «А», в которой высота препятствий достигала 140 см. Три спортивные пары завершили основную борьбу с одинаковым количеством штрафных очков, поэтому судьбу чемпионского титула пришлось решать в перепрыжке – дополнительном прохождении маршрута, где важны не только точность, но и скорость.

Лучше остальных с этой задачей справилась представительница Алматы Дайана Онаева на лошади Cherry JVH Z. Она преодолела решающий маршрут за 39,54 секунды и завоевала золотую медаль. Серебряным призером стал Бекжан Байжанулы из Алматинской области, бронзовым – еще один алматинец Аян Гани.

В группе «В», где высота препятствий составляла до 130 см, победу праздновал Аян Гани. Выступая на Quattro VDB, он прошел маршруты обоих соревновательных дней без штрафных очков. Второе место заняла Софи Кожевникова, третье – Эстелла Бабаян. Для Гани чемпионат завершился сразу двумя наградами: золотом в одной категории и бронзой в другой.

Но на этом конноспортивная программа столицы не заканчивается. Уже 18–22 ноября Астана примет финал Евразийской лиги Кубка мира Международной федерации конного спорта (FEI) по конкуру. Ожидается участие до 60 всадников. Для казах­станских спортсменов это возможность проверить себя в международной конкуренции, а для зрителей – увидеть борьбу спортивных пар высокого уровня. Вход на соревнования заявлен свободным.