​«Золото» «Алтая»

К последнему игровому дню 5-го финального тура чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги участники многомесячного марафона пришли с давно готовым ответом на главный вопрос «Кто же чемпион?»: в третий раз подряд этот титул, причем досрочно, достался спортсменкам команды «Алтай» (Усть-Каменогорск), которые в XXVI чемпионате РК проиграли всего один матч. Своих ближайших соперниц они опережали более чем на 20 (!) очков.

На финише турнира в Павлодаре «Алтай» записал в свой актив еще 7 побед. После дня перерыва подопечные Юрия Панченко нанесли поражения «Астане» (3:0), петропавловскому «Куанышу» (3:1) и «Алтаю-2» (3:0), сохранив приличный отрыв от преследовательниц. Серебряными призерами чемпионата РК стали волейболистки «Жетысу» (Талдыкорган), бронзовыми – «Иртыша-Казхрома» (Павлодар). Лучшим игроком сезона специалисты назвали Ольгу Дробышевскую из «Алтая».