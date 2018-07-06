​Золото «Алтынай»

Коллективом уже больше 12 лет руководит опытный хореограф Ольга Малышева. Это не первая победа юных танцоров, 4 года назад из Парижа они тоже вернулись с главным призом.
Юные артисты успешно дебютировали за пределами страны в 2012 году в Екатеринбурге на международном хореографическом фестивале-конкурсе. С того времени алтынайцы регулярно пополняют копилку заграничных побед, а их гастрольной географии может позавидовать любой взрослый коллектив. Россия, Франция, Германия, Чехия, Грузия, Турция… Практически отовсюду школьницы возвращались домой с победой и призовыми местами и... новыми поклонниками своего творчества. 2 года назад после успешного выступления в Испании коллективу за высокие творческие достижения и профессиональную подготовку было присуждено звание «народный».
Впрочем, именно в номинации Folk dance – «народные танцы» в нынешних состязаниях жюри среди 20 номеров из разных стран признали лучшими казахский танец «Ақ бидай» и кавказскую лезгинку в исполнении ансамбля «Алтынай». Еще в одной номинации – «Современная хореография» – казахстанские школьницы были удостоены первого места.
– В победу мы верим всегда, поэтому к любому выступлению тщательно готовимся, настраиваясь стать лучшими, – рассказывает Ольга Малышева. При этом она признается: ее девочки работают с большой самоотдачей, без которой успех не придет. Ведь представлять страну языком танцев не менее ответственно, чем рассказывать о ней словами. А потому и средства выражения для этого вида искусства должны быть очень выразительными.
Казахский танец – один из самых красивых видов народного искусства. Раскрытию его характера и яркого национального образа служит все: чувства, эмоции, гармоничное сочетание мягких, пластичных движений рук, наклонов корпуса. Большая роль отводится и костюмам.
– Наш «Ақ бидай», что можно перевести как «праздник урожая», лезгинку, другие народные танцы мы с девочками отрабатывали достаточно долгое время. Выступали с ними на региональных сценах, в Алматы. Ведь в танце отточенные движения – показатель уровня подготовки.
А еще, признается руководитель группы, каждый раз, когда компетентное международное жюри признает коллектив лучшим среди десятков других конкурсантов, ощущаешь чувство гордости – за свою страну, за девчонок, которые выкладываются на все сто, за себя, за свою причастность к великой казахской культуре.
Нынешняя поездка в Турцию, которая, как и многие другие, стала возможной благодаря поддержке родителей воспитанниц, запомнится еще и тем, что по случаю победы юных казахстанских артистов пригласили в мэрию города Анталья, где тепло поздравили астанчан с успешным выступлением. О международном конкурсе написала и турецкая газета Hürrıyet Akdenız, в которой опубликован снимок казахстанских танцоров на сцене.
Сегодня алтынайцы готовятся покорять новые вершины. Высокая подготовка участников ансамбля также была поощрена оргкомитетом конкурса. Ансамбль «Алтынай» стал обладателем сертификата, дающим право на бесплатное участие в конкурсе-фестивале в следующем году в Турции.