Свежий выпуск
​Золото «Алтынай»
Гуляим Тулешева

Коллективом уже больше 12 лет руководит опытный хореограф Ольга Малышева. Это не первая победа юных танцоров, 4 года назад из Парижа они тоже вернулись с главным призом.

Юные артисты успешно дебютировали за пределами страны в 2012 году в Екатеринбурге на международном хореографичес­ком фестивале-конкурсе. С того времени алтынайцы регулярно пополняют копилку заграничных побед, а их гастрольной географии может позавидовать любой взрослый коллектив. Россия, Франция, Германия, Чехия, Грузия, Турция… Практически отовсюду школьницы возвращались домой с победой и призовыми мес­тами и... новыми поклонниками своего творчества. 2 года назад после успешного выступ­ления в Испании коллективу за высокие творческие достижения и профессиональную подготовку было присуждено звание «народный».

Впрочем, именно в номинации Folk dance – «народные танцы» в нынешних состязаниях жюри среди 20 номеров из разных стран признали лучшими казахский танец «Ақ бидай» и кавказскую лезгинку в исполнении ансамбля «Алтынай». Еще в одной номинации – «Современная хореография» – казахстанские школьницы были удостоены первого места.

– В победу мы верим всегда, поэтому к любому выступлению тщательно готовимся, настраи­ваясь стать лучшими, – рассказывает Ольга Малышева. При этом она признается: ее девочки работают с большой самоотдачей, без которой успех не придет. Ведь представлять страну языком танцев не менее ответственно, чем рассказывать о ней словами. А потому и средства выражения для этого вида искусства должны быть очень выразительными.

Казахский танец – один из самых красивых видов народного искусства. Раскрытию его характера и яркого национального образа служит все: чувства, эмоции, гармоничное сочетание мягких, пластичных движений рук, наклонов корпуса. Большая роль отводится и костюмам.

– Наш «Ақ бидай», что можно перевести как «праздник урожая», лезгинку, другие народные танцы мы с девочками отрабатывали достаточно долгое время. Выс­тупали с ними на региональных сценах, в Алматы. Ведь в танце отточенные движения – показатель уровня подготовки.

А еще, признается руководитель группы, каждый раз, когда компетентное международное жюри признает коллектив лучшим среди десятков других конкурсантов, ощущаешь чувство гордости – за свою страну, за девчонок, которые вык­ладываются на все сто, за себя, за свою причастность к великой казахской культуре.

Нынешняя поездка в Турцию, которая, как и многие другие, стала возможной благодаря поддержке родителей воспитанниц, запомнится еще и тем, что по случаю победы юных казахстанских артистов приг­ласили в мэрию города Анталья, где тепло позд­равили астанчан с успешным выс­туплением. О меж­дународном конкурсе написала и турецкая газета Hürrıyet Akdenız, в которой опубликован снимок казахстанских танцоров на сцене.

Сегодня алтынайцы готовятся покорять новые вершины. Высокая подготовка участников ансамбля также была поощрена оргкомитетом конкурса. Ансамбль «Алтын­ай» стал обладателем сертификата, дающим право на бесплатное участие в конкурсе-фестивале в следующем году в Турции. 

Популярное

Все
История одной симфонии повторилась спустя 250 лет в столице Казахстана
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Свежий выпуск
Двигать науку вперед
Свежий выпуск
С размахом и на высоком уровне отпраздновали в республике М…
Свежий выпуск
Флаг – это святое!
Свежий выпуск
Юбилей с размахом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]