​Золото «Алтынай»

Коллективом уже больше 12 лет руководит опытный хореограф Ольга Малышева. Это не первая победа юных танцоров, 4 года назад из Парижа они тоже вернулись с главным призом.

Юные артисты успешно дебютировали за пределами страны в 2012 году в Екатеринбурге на международном хореографичес­ком фестивале-конкурсе. С того времени алтынайцы регулярно пополняют копилку заграничных побед, а их гастрольной географии может позавидовать любой взрослый коллектив. Россия, Франция, Германия, Чехия, Грузия, Турция… Практически отовсюду школьницы возвращались домой с победой и призовыми мес­тами и... новыми поклонниками своего творчества. 2 года назад после успешного выступ­ления в Испании коллективу за высокие творческие достижения и профессиональную подготовку было присуждено звание «народный».

Впрочем, именно в номинации Folk dance – «народные танцы» в нынешних состязаниях жюри среди 20 номеров из разных стран признали лучшими казахский танец «Ақ бидай» и кавказскую лезгинку в исполнении ансамбля «Алтынай». Еще в одной номинации – «Современная хореография» – казахстанские школьницы были удостоены первого места.

– В победу мы верим всегда, поэтому к любому выступлению тщательно готовимся, настраи­ваясь стать лучшими, – рассказывает Ольга Малышева. При этом она признается: ее девочки работают с большой самоотдачей, без которой успех не придет. Ведь представлять страну языком танцев не менее ответственно, чем рассказывать о ней словами. А потому и средства выражения для этого вида искусства должны быть очень выразительными.

Казахский танец – один из самых красивых видов народного искусства. Раскрытию его характера и яркого национального образа служит все: чувства, эмоции, гармоничное сочетание мягких, пластичных движений рук, наклонов корпуса. Большая роль отводится и костюмам.

– Наш «Ақ бидай», что можно перевести как «праздник урожая», лезгинку, другие народные танцы мы с девочками отрабатывали достаточно долгое время. Выс­тупали с ними на региональных сценах, в Алматы. Ведь в танце отточенные движения – показатель уровня подготовки.

А еще, признается руководитель группы, каждый раз, когда компетентное международное жюри признает коллектив лучшим среди десятков других конкурсантов, ощущаешь чувство гордости – за свою страну, за девчонок, которые вык­ладываются на все сто, за себя, за свою причастность к великой казахской культуре.

Нынешняя поездка в Турцию, которая, как и многие другие, стала возможной благодаря поддержке родителей воспитанниц, запомнится еще и тем, что по случаю победы юных казахстанских артистов приг­ласили в мэрию города Анталья, где тепло позд­равили астанчан с успешным выс­туплением. О меж­дународном конкурсе написала и турецкая газета Hürrıyet Akdenız, в которой опубликован снимок казахстанских танцоров на сцене.

Сегодня алтынайцы готовятся покорять новые вершины. Высокая подготовка участников ансамбля также была поощрена оргкомитетом конкурса. Ансамбль «Алтын­ай» стал обладателем сертификата, дающим право на бесплатное участие в конкурсе-фестивале в следующем году в Турции.