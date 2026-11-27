В городе Лимасоле на Кипре завершился чемпионат мира по самбо среди мастеров спорта старше 35 лет. Престижный международный турнир собрал на ковре опытных атлетов из 17 стран мира, которые разыграли комплекты наград в семи возрастных группах и шести весовых дивизионах.
Подобные старты традиционно объединяют борцов разных поколений, позволяя спортсменам вновь проверить свои силы на мировой арене. Яркого успеха на Кипре добились представители области Улытау, пополнившие копилку сборной Казахстана тремя медалями.
На высшую ступень пьедестала почета поднялся Ержан Коныров, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 64 кг среди участников возрастной группы М1. Две бронзовые награды в весе до 79 кг вручены Ерболату Ашимову (категория М6) и Аскару Дукембаеву (категория М2).