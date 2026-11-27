В городе Лимасоле на Кипре завершился чемпионат мира по самбо среди мастеров спорта старше 35 лет. Престижный международный турнир собрал на ковре опытных атлетов из 17 стран мира, которые разыграли комплекты наград в семи возрастных группах и шес­ти весовых дивизионах.