Золото и бронза из Польши Спорт 20 октября 2026 г. 3:00 Абзал Камбар Сборная Казахстана успешно заявила о себе на чемпионате мира по карате среди кадетов, юниоров и молодежи в польском городе Бельско-Бяла, завоевав золотые и бронзовые награды. Главным триумфатором турнира стал воспитанник кызылординской школы карате Сункар Канибек, выступавший в соревнованиях по кумите среди юниоров в весе до 76 кг. В решающем поединке за титул наш спортсмен не оставил шансов шотландцу Каллену Броди, оформив уверенную сухую победу со счетом 4:0. Этим успехом Сункар повторил достижение соотечественника Алихана Кадыргали, поднимавшегося на высшую ступень мирового пьедестала в 2024 году. Медальный почин поддержала Айару Калысбек, взявшая бронзу среди кадетов в категории до 61 кг. Уверенно преодолев сетку турнира и разгромив в четвертьфинале японку Кохару Сато (4:0), казахстанка оступилась лишь в полуфинале. В схватке за третье место Айару хладнокровно взяла верх над сербкой Анастасией Рудинац (5:2). #Спорт #чемпионат мира #каратэ