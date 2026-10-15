Золото и бронза из Польши

Главным триумфатором турнира стал воспитанник кызылординской школы карате Сункар Канибек, выс­тупавший в соревнованиях по кумите среди юниоров в весе до 76 кг. В решающем поединке за титул наш спортсмен не оставил шансов шотландцу Каллену Броди, оформив уверенную сухую победу со счетом 4:0. Этим успехом Сункар повторил достижение соотечественника Алихана Кадыргали, поднимавшегося на высшую ступень мирового пьедестала в 2024 году.

Медальный почин поддержала Айару Калысбек, взявшая бронзу среди кадетов в категории до 61 кг. Уверенно преодолев сетку турнира и разгромив в четвертьфинале японку Кохару Сато (4:0), казахстанка оступилась лишь в полуфинале. В схватке за третье место Айару хладнокровно взяла верх над сербкой Анастасией Рудинац (5:2).