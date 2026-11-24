Молодежная сборная Казахстана по дзюдо завоевала две наг­рады на прошедшем в Ташкенте чемпионате мира среди юниоров, заняв седьмое место в медальном зачете. Главным героем первенства стал Санжар Ерулан­улы, победивший в весовой категории до 100 кг.

На пути к золоту наш борец провел пять безупречных схваток. Он поочередно одолел немца Даниила Спиридонова, итальянца Франческо Маццона, азербайджанца Давуда Намазли и испанца Никиту Юданова. В финальном поединке Еруланулы уверенно сломил сопротивление японца Шокея Хирано. Для талантливого казахстанца это уже второй титул чемпиона мира: в 2024 году он победил среди кадетов, а теперь покорил молодежный татами.

Двойной успех Казахстана в категории до 100 кг закрепил Аскар Биржанов, ставший бронзовым призером. В шаге от пьедестала остановился тяжеловес Адильжан Жаудинов (свыше 100 кг), уступивший в схватке за бронзу и занявший пятое место.